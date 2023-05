El banc de mantes més gran que mai s’ha vist

Vídeo: National Geagraphic España

Les rajades són peixos marins que poden ser classificats en 4 ordres. És una espècie que té una família ben extensa, en el sentit que no n’hi ha tan sols d’un únic tipus. A més, segons l’indret, una mateixa espècie pot ser denominada per noms diferents. Abans de veure el vídeo que proposem per a aquesta setmana al “Naufragant per la xarxa”, anem a conèixer alguna cosa d’aquests peixos.

Tipus de rajades

Myliobatiformes: Són espècies que viuen a prop de les aigües superficials, les més comuns són les mantes, que s’han adaptat a la vida pelàgica i es poden veure a simple vista des de vaixells; però també trobem altre tipus de rajades dintre de l’ordre dels Myliobatiformes que viuen als fons marí com la rajada mantellina (Gymnura altavela).

Rajïformes: És l’ordre de rajades que inclou més espècies. Al Mar Mediterrani viuen tant a en zones profundes com en zones costaneres. Exemples d’aquest ordre són la rajada clavellada (Raja undulata), que és una espècie costanera, i la rajada caputxó (Dipturus oxyrinchus), que és una espècie que es pot trobar en profunditat.

Rhinopristiformes: Les espècies d’aquest ordre presenten una morfologia concreta diferent a la resta. El seu cap té forma triangular amb les aletes pectorals fusionades i el musell allargat. Dintre d’aquest grup hi trobem el peix guitarra (Rhinobatos rhinobatos) i el peix serra (Pristis pectinaca), entre d’altres.

Torpediniformes: Les espècies d’aquest ordre presenten unes cèl·lules que són capaces d’emetre descàrregues elèctriques mitjançant uns òrgans que posseeixen. Això ho fan per a defensar-se i per a obtenir les seves preses. Aquests animals viuen camuflats als fons sorrencs d’aigües someres, com és el cas de la tremolosa (Torpedo torpedo).

Explicat això, us proposem veure un vídeo del National Geographic España on es mostra el banc més gran de mantes mai filmat. És impressionant. Play al vídeo!





Informació extreta d'”Anèl·lides, serveis ambientals marins”