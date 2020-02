El Ballet Nice Méditerranée i l’Academy of St Martin in the Fields seran les dues properes propostes de la Temporada 2020. El proper dijous 13 de febrer el ballet actuarà al Centre de Congressos, mentre que la música clàssica agafarà el protagonisme el dijous 19 de març amb l’ASMF. Les entrades es poden adquirir al web morabanc.ad/entrades, a la Llacuna i a l’Oficina de Turisme d’Andorra la Vella amb preus que van dels 25 als 35 euros.

El Ballet Nice Méditerranée es va crear el 1947 però va ser al 2009 quan va donar un salt al primer nivell mundial amb la incorporació d’Eric Vu-An com a director artístic després de passar per l’Òpera de París. Amb la seva arribada, la companyia pren un nou impuls i passa a convertir-se en el Ballet Nice Méditerranée. Actualment és una companyia de referència i col·labora amb altres estructures culturals i coreogràfiques, com el Departament de la CNRR Dansa, l’Escola Superior de Dansa de Cannes Rosella Hightower o el Monaco Dance Forum.

L’orquestra de l’Academy of St. Martin in the Fields, fundada per Sir Neville Marriner el 1958, és una de les formacions clàssiques més prestigioses del món, reconeguda pel seu so pur i refinat i la seva notable musicalitat. A Andorra oferiran un programa amb peces de Piazzolla, Mozart, Tchaikovsky i Bach, sota la direcció de Simon Blendis i amb la reconeguda violinista espanyola, Leticia Moreno.

Les actuacions comencen a les 20h al Centre de Congressos d’Andorra la Vella i abans s’organitza la xerrada prèvia “Abans del teló” al Lounge Bar, la proposta gastronòmica de la Temporada a càrrec de Park Piolets i KAO Soldeu, que obrirà les portes a les 19h.