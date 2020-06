El ballarí Roberto Olivan inaugurarà el 29è festival Dansàneu

El ballarí i coreògraf tortosí Roberto Olivan serà l’encarregat d’inaugurar el Dansàneu 2020, amb l’espectacle ‘Inferno VIP’. Olivan ha estat guardonat amb el Premi EFFE 2019-2020 a la creació, dins del festival Deltebre Dansa, i amb el Premi Nacional de Cultura.

L’organització del certamen, que ha presentat aquest dilluns la programació al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), va comunicar ara fa unes setmanes el canvi de dates d’aquesta 29a edició, que tindrà lloc del 23 al 30 d’agost a les Valls d’Àneu. L’objectiu és adaptar la programació d’enguany a les mesures sanitàries i de protecció que garanteixin la seguretat dels artistes, públic i equip del festival. S’incorporen fins a tres noves subseus a l’esdeveniment cultural, una d’elles a la Vall d’Àssua.

La directora del Dansàneu, Rut Martínez, ha assegurat que tenint Roberto Olivan com a cap de cartell s’aconsegueix fer “una mirada de nord a sud del país” tant en termes territorials com específicament en el món de la dansa. Pel que fa a l’actuació de Cesc Gelabert, que inicialment havia d’inaugurar el certamen, s’ha acordat que serà l’encarregat d’obrir la 30a edició per tal de poder tirar endavant la seva proposta de “diàleg” amb el públic, en un espectacle que uneix l’entorn de la tradició amb el de la modernitat, segons ha dit Martínez.

La directora general de Cultura Popular, Maria Àngels Blasco, ha destacat l’esforç que s’ha fet per adaptar el festival a l’actual context sanitari, “amb actitud ferma i complicitat”, ha afirmat. També ha assegurat que l’edició d’enguany serà especial pel fet d’haver de conviure amb la pandèmia.

Mentrestant, el president del Consell Cultural de les Valls d’Àneu, Ferran Rella, ha definit el Dansàneu com un festival de “resistència vital” i que difon la cultura “en tota la dimensió de la paraula”. El Dansàneu barreja les propostes de nova creació o contemporànies amb la dansa i la música d’arrel i situa el patrimoni tant natural com arquitectònic de les Valls d’Àneu en el centre de la seva proposta artística. Com a conseqüència de la covid-19, el festival d’aquest 2020 potenciarà els espectacles programats a l’aire lliure i que contemplin aforaments amplis per tal de facilitar l’accés del públic a les propostes.

Nous espais

Espais de gran format com el recinte firal d’Esterri d’Àneu es recuperen en aquesta 29a edició, en la qual també se n’incorporen de nous com el Castell de València d’Àneu, el Jardí de Gallimó o l’església de Sant Víctor a Saurí, al municipi de Sort i en plena Vall d’Àssua. Sobre aquesta darrera ubicació, la directora del Dansàneu ha destacat que oferirà “una experiència brutal” de cara al públic, el qual serà d’un màxim de trenta localitats en cadascun dels dos passis previstos.

Una altra de les novetats és l’inici d’un cicle dedicat al cinema etnològic, amb l’estrena absoluta de dos documentals produïts pel Consell Cultural de les Valls d’Àneu, la qual tindrà lloc al batedor de l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu.