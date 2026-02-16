El Ball de l’Ossa present tot l’any gràcies a una exposició urbana al centre d’Encamp

El Comú d’Encamp ha instal·lat una exposició a l’espai públic dedicada al Ball de l’Ossa, amb l’objectiu de posar en valor aquesta tradició emblemàtica de la parròquia i reforçar-ne la difusió entre els veïns i els visitants. La mostra està formada per cinc panells ubicats en diferents punts del nucli urbà, que ofereixen un recorregut divulgatiu sobre l’origen, el simbolisme, les llegendes, els personatges i l’evolució del Ball de l’Ossa, així com el procés que va culminar amb el seu reconeixement com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, l’any 2022.
Els panells s’han ubicat al davant del Comú, a la plaça de Sant Miquel, al pont de les Escoles, davant del Complex Esportiu i Sociocultural i a l’avinguda de Joan Martí, configurant un curt itinerari expositiu obert i accessible per a tots els públics.
L’exposició també destaca la dimensió transfronterera de la tradició, compartida amb diversos municipis del Vallespir, i les accions de cooperació cultural impulsades entre Andorra i França en els darrers anys. A més, incorporarà continguts digitals a través de codis QR, que permetran escoltar les cançons tradicionals i accedir a enregistraments audiovisuals a mesura que es vagin recuperant i creant.
En una segona fase l’exposició serà traduïda a quatre idiomes i accessible per a persones amb discapacitat.
El conseller de Cultura, Joan Sans, ha subratllat que “aquesta iniciativa permet apropar el Ball de l’Ossa a la vida quotidiana del poble i reforçar el sentiment de pertinença i orgull envers una tradició que forma part de la nostra identitat”.
Sans ha afegit que “el reconeixement internacional ens compromet a continuar treballant per a preservar i transmetre aquest patrimoni a les futures generacions, i aquesta exposició persegueix aquest objectiu tenint una presència permanent a l’espai públic”.
El Ball de l’Ossa sàtira i aclariment davant les crítiques de la comunitat jueva
Durant la representació del Ball de l’Ossa, la Comissió de Festes ha volgut aclarir la seva posició davant el malestar expressat per part de la comunitat jueva del Principat d’Andorra arran d’un dels esquetxos representats durant la celebració del Carnaval.
En aquesta representació, mitjançant la figura del rei Carnestoltes, es feia una al·lusió satírica a la situació bèl·lica entre Israel i Palestina i a la figura del president israelià, Benjamin Netanyahu. La Comissió de Festes ha manifestat que la voluntat de l’actuació era únicament fer una crítica social i política en el marc tradicional del Carnaval, mitjançant l’humor i la sàtira, sense que en cap cas anés dirigida a cap religió, poble o col·lectiu. Així mateix, ha reiterat el seu total respecte envers qualsevol religió, poble, nació o estat del món.
En aquest sentit, la Comissió ha lamentat que la representació hagi pogut ser interpretada com a ofensiva i subratlla que aquesta no era en cap moment la seva intenció. El comú d’Encamp s’ha sumat, igualment, manifestant el màxim respecte envers qualsevol religió, poble, nació o estat del món.
Finalment, la Comissió ha aclarit que les imatges difoses formen part exclusivament de la representació teatral i no reflecteixen cap posicionament institucional, tot i així el comú d’Encamp les ha retirat per a evitar una interpretació errònia i fora de context.
La representació del Ball de l’Ossa ha tingut espai per a molts temes: repàs de la revista de Carnaval, on la política nacional i internacional han tingut protagonisme. Les noves obres de l’avinguda, o els “fantasmes” de les obres passades, la polèmica amb el català i el creper de la Rotonda o les diferències entre la cònsol major, Laura Mas, i la líder de la minoria, Marta Pujol, les quals s’han enfrontat a un pols enmig de la representació.
El ball de l’Ossa va ser declarat Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, el 29 de novembre de 2022, gràcies a la candidatura presentada conjuntament amb tres poblacions franceses de l’Alt Vallespir: Arles, Sant Llorenç de Cerdans i Prats de Molló, i els comuns d’Encamp i d’Ordino de les Festes de l’Os als Pirineus, i un any més ha estat representada amb els diàlegs i cançons tradicionals combinats amb els guions que s’elaboren cada any amb l’actualitat política del moment.
La programació continua aquest vespre amb el grup de versions “La Divand”, i doble sessió de discjòquei amb Dj Moncho i posteriorment amb Mon Dj i “confitada” popular.
Tot el programa complet amb totes les activitats de Carnaval, que continuaran fins dimecres, es pot consultar a comuencamp.ad/carnaval