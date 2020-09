El 91% de la comunitat educativa passa pel cribratge massiu del retorn a les aules

La ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, i el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, han presentat aquest dilluns els resultats parcials del cribratge massiu de la COVID-19 de retorn a les aules, que ha conclòs amb la participació del 91% de la comunitat educativa. D’aquesta manera, de les 12.229 persones cridades a fer-se la prova, finalment, s’han efectuat el cribratge 11.179. Una xifra que ha permès detectar 26 casos positius fins a la data. Tal com ha recordat Vilarrubla, l’objectiu del cribratge ha estat iniciar el curs amb les màximes garanties sanitàries i alhora amb les màximes condicions de normalitat possibles.

En aquest sentit, la titular d’Educació i Ensenyament Superior s’ha referit a l’inici del curs 2020-2021, marcat per les mesures sanitàries que tenen com a objectiu minimitzar la possibilitat de contagis de coronavirus SARS-CoV-2. Es destaca la neteja de mans, la distància de seguretat, l’ús de la mascareta, la ventilació dels espais i l’establiment de nuclis de convivència. Ester Vilarrubla ha destacat “la importància de retornar als centres escolars, tant pel benestar dels alumnes i el seu aprenentatge com per a les famílies”.

CINC AULES AÏLLADES

Vilarrubla també ha assenyalat que actualment s’han aïllat un total de cinc aules de diferents centres escolars del país a causa de la detecció de casos positius entre alguns dels alumnes. Així doncs, i aplicant el protocol establert pels ministeris de Salut i d’Educació i Ensenyament Superior, el grup convivent de l’estudiant en qüestió, que inclou la seva classe, s’ha de mantenir aïllats. Als infants aïllats se’ls farà una primera prova diagnòstica durant les pròximes hores i se’ls hi repetirà durant els propers dies abans de poder tornar a classe. En aquest sentit, el ministre de Salut, ha apuntat que el model d’unitat de convivència permet, en cas de contagi, aïllar només el seu grup i alhora facilitar que “els alumnes tinguin una vida escolar el més normal possible”.

Sobre els professors que van estar en contacte amb les aules aïllades, Joan Martínez Benazet ha afirmat que aquests romanen en vigilància per part de les autoritats sanitàries per si en els pròxims dies apareixen símptomes compatibles amb la COVID-19. Els docents han estat seguint les mesures preventives establertes en els protocols, fent ús de la mascareta i de material de protecció en tot moment.

Quant a les classes aïllades, la ministra ha concretat que es tracta d’una aula de maternal del Col·legi Sant Ermengol, una aula de primària de l’Escola Andorrana de Canillo, una aula de primària de l’Escola Andorrana d’Ordino, una aula maternal del Col·legi Mare Janer i una aula de maternal de l’Escola Francesa d’Escaldes-Engordany. Ester Vilarrubla ha posat en relleu que aquestes cinc aules representen l’1% de la població escolar del país.