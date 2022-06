El 9 de juny torna el Concèntric al Centre històric d’Andorra la Vella

Música i compres al Centre històric d’Andorra la Vella. Aquesta és l’essència del Concèntric, l’esdeveniment de dinamització comercial que va néixer l’any passat com una evolució del “De copes”, un esdeveniment molt popular anys enrere a les portes de l’estiu. El proper dijous 9 de juny, entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit, el Concèntric oferirà música en directe, photocalls, i sobretot, descomptes i promocions de fins al 30% per part dels establiments participants abans de la posada en marxa de les rebaixes d’estiu.

Els compradors es podran endur, a més, un obsequi ben estiuenc de part del Comú en forma de barret de palla, que es podrà recollir a la plaça Rebés entre les 17 i les 22 hores. Concèntric és un concepte que parla de concerts al Centre històric i vol transmetre que s’hi faran diverses accions, concèntriques, al mateix temps al voltant d’un centre: el Centre històric.

L’esdeveniment compta amb la implicació dels establiments de la zona i de l’Associació de comerciants del Centre històric que, amb motiu del Concèntric, el proper dijous 9 de juny no només oferiran importants descomptes i promocions, sinó també activitats complementàries. Tot plegat es pot consultar al programa en línia a andorralavella.ad/comu

La música estarà ben present a diferents escenaris del Centre històric: l’estil Deep-house vocal del Dj Madam aportarà ritme a la plaça Guillemó, mentre que el Dj Richy Vuelcom punxarà temes més ballables i comercials a la rambla Molines, a prop del Comú. La plaça Rebés, on s’adequarà un photocall molt estiuenc, serà l’escenari on el Dj Frank Morais animarà el públic assistent amb un estil house ambiental, i al passatge Codina hi sonarà l’estil funky-house del Dj John Holt.

Tothom qui s’acosti fins a la plaça Guillemó, a més, es podrà endur de franc una caricatura realitzada per David García Vivancos. L’expert les dibuixarà en un Ipad i les lliurarà tant en suport físic com digital. Al mateix temps, la plaça Príncep Benlloch oferirà l’opció de gravar-nos en 360 graus i endur-nos el vídeo com a obsequi. A més, Marc Ferrer sorprendrà els visitants del Centre històric amb trucs de màgia per deixar tothom bocabadat.

Entre les activitats programades, cal destacar una classe magistral gratuïta de fit gipsy dance, a les 19 hores, a la Plaça del Poble (es recomana dur vano per a l’activitat), i una desfilada de moda de roba esportiva de la dissenyadora andorrana, Marta Marsà, a les 20 hores a la rambla Molines (que connecta la plaça del Poble i la plaça Príncep Benlloch).