Gairebé totes les sol·licituds de retorn de l’IVA que es fan a la duana de la Farga de Moles mitjançant el sistema DIVA són acceptades. L’alimentació és la categoria més important. Només un 4% es rebutja i acostuma a ser per errors en la tramitació o manca d’actualització de les dades fiscals.

El primer any de posada en marxa del sistema digital de retorn de l’IVA a l’oficina de l’Agència Tributària de la Farga de Moles es resol amb un 96% de les demandes acceptades.

Andorrans i residents se’n beneficien i l’activitat és més alta els caps de setmana. Els funcionaris de la duana espanyola no han percebut un augment important d’usuaris arran de la implantació del sistema de devolució digital DIVA.

Amb 86% del total l’alimentació és el producte més demandat de retorn de l’impost espanyol. El segueixen la moda i els complements amb un 7%.

El que és important per fer la devolució és seguir les passes indicades en els quioscos de l’agència de l’AEAT de la duana espanyola. També tenir en compte els productes que no tenen dret a devolució: “Els consumits total o parcialment en territori comunitari, serveis, combustibles o recanvis per als vehicles”, explica a RTVA un funcionari de la duana que no ha volgut identificar-se.

En percentatges menys rellevants se situarien productes electrònics i altres categories.

El que sí és evident és que la presència de certs establiments d’alimentació amb preus molt competitius prop de la frontera convida el consumidor que viu a Andorra a fer el desplaçament fins a la Seu d’Urgell.