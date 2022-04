El 74% dels ingressos generats el 2020 eren d’origen nacional

La distribució dels ingressos per origen geogràfic, en termes generals, es focalitza, en el 74%, en clients nacionals, mentre que el 26% restant s’identifica com a clients procedents de la resta del món. Així va ser l’any 2020 segons els resultats de l’Enquesta d’Activitats Econòmiques que ha fet públics aquest dijous el departament d’Estadística. Amb un enfocament sectorial, el sector “Serveis” és el que presenta una major aportació procedent de la resta del món, s’hi observa que l’hostaleria i els altres serveis es nodreixen al voltant del 50% d’aquest tipus de clients; aportació que ha disminuït, en comparació de l’any anterior, arran de la crisi sanitària soferta l’any 2020 que ha generat limitacions de mobilitat entre països.

Quant a les despeses per origen geogràfic, és a dir, segons la procedència del proveïdor es detecta que, mentre que a l’agricultura i a la construcció la relació comercial amb l’exterior és reduïda, entorn del 57% i 35% de les despeses de la indústria i dels serveis respectivament es fa amb proveïdors de la resta del món.

Pel que fa a l’adquisició d’actius considerats inversió, al llarg del 2020, el 90% es va fer a Andorra i el 10% a la resta del món. Quant a les vendes d’actius, per a l’any 2020 tots els grans sectors han realitzat la majoria de les vendes en territori andorrà.

Pel que fa al sector “transport i emmagatzematge” va fer al voltant del 45% de les seves vendes a l’estranger.

Del total dels llocs de treball, el 59% dels ocupats correspon als homes i el 41% a les dones. Entre els homes el 77% són assalariats i el 23% no assalariats. Pel que fa a les dones, el 88% són assalariades i l’12% no assalariades. Si es compara amb l’any 2019, es posa de manifest l’existència d’estabilitat a nivell laboral i una estructura similar entre ambdós anys.

Respecte al tipus d’ocupació del personal, s’observa que de les quatre categories presentades hi ha una distribució bastant equilibrada, de l’entorn del 30% cadascuna, entre tres d’aquestes categories (tècnics, personal de restauració i comerç i altres), i únicament disminueix fins a un 10% la representativitat dels directius. Pel que fa a l’estructura del personal segons la jornada laboral, predomina la jornada a temps complet. Quant als homes, el 91% treballen a temps complet mentre que, en el cas de les dones, es redueix fins al 82%. Finalment, i lligat amb el tipus de jornada laboral, s’observa que, del total de les hores efectivament treballades, el 60% són fetes per homes i el 40% per dones. Els homes han fet el 95% de les seves hores en treballs de temps complet i el 5% correspon a hores de temps parcial. Pel que fa a les dones, el 90% correspon a hores de temps complet i el 10% a hores de temps parcial.

Igualment, s’ha vist afectada la jornada laboral per les restriccions epidemiològiques causades per la COVID-19, en aquest sentit, el nombre d’assalariats afectats per la suspensió temporal del contracte de treball (STCT) i/o per la reducció de jornada laboral (RJL) és d’uns nou mil treballadors, les hores no treballades suposen més de sis milions d’hores en termes generals i la massa salarial pagada per les empreses equival a més de catorze milions d’euros per aquest concepte.