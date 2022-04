El 6è Festival del Joc del Pirineu de la Seu d’Urgell augmenta la seva participació en prop d’un 40%

La sisena edició del Festival del Joc del Pirineu de la Seu d’Urgell, que va tancar aquest diumenge al vespre les seves portes després d’un cap de setmana on s’ha jugat per tota la ciutat, es consolida i es posiciona com un dels principals esdeveniments del joc a Catalunya.

Si la darrera edició del festival, celebrada el 2020 -l’any passat no es va poder celebrar a causa de la pandèmia- hi van participar un total de 4.520 participants, enguany hi han pres part un total de 6.187 persones de totes les edats i vingudes de diferents punts del país. Aquestes xifres demostren que l’edició 2022 del Festival del Joc del Pirineu ha obtingut un 36,80% més de participació que en la darrera edició.

Davant d’aquest nou record de participació, la tinent d’alcalde de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de la Seu, Mireia Font, afirma “l’èxit d’aquest festival ja és un fet perquè no només s’hi han donat cita persones aficionades al joc de totes les edats sinó que també han vingut a la Seu d’Urgell persones de renom d’aquest sector a gaudir de les diferents propostes, les quals han mostrat la seva satisfacció per la qualitat i la singularitat del certamen”. Font també subratlla que el festival ha aconseguit una molt bona promoció turística de la ciutat, “fet que ha quedat demostrat amb el bon nombre de reserves als hotels de visitants que han passat el cap de setmana a la Seu d’Urgell per jugar”.

La tinent d’alcalde de Promoció Econòmica també vol agrair la “gran implicació” de tota la ciutat per fer possible aquest festival. “En això rau, en molt bona part, el seu èxit, perquè el fa singular respecte d’altres festivals. A cada racó de la Seu s’ha pogut jugar, i això ha agradat moltíssim als participats”.

Els més de 6.000 participants, que han gaudit d’un cap de setmana de joc a la Seu d¡Urgell, s’han repartit pels diferents espais i activitats del festival:

Ludoteca familiar: 2.451 persones.

Ludoteca infantil: 896 persones.

Ludoteca de jocs de rol i jugadors avançats: 414 persones.

Ludoteca jocs tradicionals: 265 persones.

Ludoteca jocs gegant: 541persones.

Experiències lúdiques: 877 persones.

Sessions escolars: 450 alumnes.

Acte inaugural: 55 persones.

Acte lliurament Premis Catalunya: 75 persones.

Concurs aparadors enredats: 163 persones.

Concurs ‘aparadors enredats’

El Festival del Joc del Pirineu també va organitzar enguany el concurs d’aparadors enredats amb la participació de 163 persones que s’han passejat pels carrers de la Seu d’Urgell durant tot el cap de setmana cercant d’entre una vintena d’aparadors dels comerços participants l’objecte infiltrat.

Els guanyadors d’aquest concurs han estat:

Un lot de jocs per cortesia de la UBSU: Carolina Foix.

Un àpat Restaurant Miscela per cortesia de l’Associació d’Hosteleria de l’Alt Urgell: Lourdes Buchaca.

Un menú familiar per cortesia de l’Associació d’Empresaris de l’Alt Urgell per a 4 a persones: Felipe Miguel Pinto Méndez.

Les guanyadores i el guanyador poden passar a recollir el seu premi a partir de demà dimarts 5 d’abril a l’Oficina de Turisme Seu, ubicada a la planta baixa de l’Espai Ermengol de la Seu d’Urgell.