El 69% de l’electricitat consumida a Andorra el 2023 va ser d’origen renovable

Infografia on s’indica l’origen de l’energia que es consumeix a Andorra (FEDA)

Gairebé el 70% de l’electricitat consumida a Andorra el 2023 provenia de fonts renovables. Així s’ha constatat en tancar els càlculs del mix energètic, en què es té en compte l’origen de tota l’energia que ha cobert la demanda d’electricitat del país. El 69,4% del 2023 millora encara més la xifra presentada el 2022, quan l’electricitat provinent de fonts renovables va suposar el 67,8%, del total, i es troba per sobre de la que tenen els països de l’entorn.

La priorització de les energies renovables i la descarbonització formen part de la transició energètica que impulsa el país, a través de la Llei de transició energètica i del canvi climàtic i de l’Estratègia Nacional de l’Energia i que és un objectiu essencial per a FEDA.

Pel que fa al detall de l’origen dels diferents tipus d’energia, el 35,7% de l’electricitat consumida va ser d’origen eòlic, mentre que el 25,5% va ser d’origen hidràulic (tenint en compte tant la producció nacional com la importació) i el 7,5% solar (també amb part ja de producció pròpia). L’altre 0,7% d’energia renovable prové d’altres fonts renovables minoritàries com la solar tèrmica, la biomassa o d’altres.

Quant a les tipologies d’energies no renovables, s’ha consumit un 17% d’origen nuclear, un 6% de gas, 0,4% de carbó i 0,1% de fuel. L’altre 7,2% correspon a valorització i altres fonts d’energia.

Per a assolir aquest elevat grau d’ús de les renovables es compta amb la producció nacional i amb la importació, que en els darrers anys, gràcies als contractes a llarg termini, garanteix una part important d’origen renovable. De fet, les xifres de consum d’energies verdes a Andorra se situen per sobre dels països de l’entorn, on Espanya es troba al 50%, mentre que França se situa entorn al 30%, pel gran pes que encara hi té l’energia nuclear.

Pel que fa a la producció nacional, la principal font és la Central hidroelèctrica de FEDA, que al 2023 ha produït 69.934 MWh. A més es compta amb la producció del Centre de valorització de residus i la central de cogeneració de Soldeu, les minicentrals hidràuliques, i en el darrer any s’ha incrementat notablement la producció fotovoltaica que ja representa l’11% de la producció del país, gràcies a infraestructures com el parc solar de Grau Roig, però sobretot també per l’augment d’iniciatives privades.

A la diversitat de producció de renovables que ja hi ha, se li sumarà, en un futur, el parc eòlic del Pic de Maià, que incrementarà la producció nacional d’energia verda i permetrà tenir un grau més elevat de sobirania energètica.

També es pot contribuir a la producció amb renovables mitjançant les iniciatives privades, com les instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum i, en el cas de les empreses, a través del segell Llum Verda. Precisament, el distintiu, que identifica les empreses que certifiquen el 100% de l’electricitat que consumeixen com a renovable, és un altre instrument per a fomentar la inversió i desenvolupament de la producció amb fonts d’energia neta. El 2023 el segell ha certificat 67.037,49 MWh/any i ha comptat amb la implicació de més de 80 empreses del país.