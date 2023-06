“El 60% d’empreses que pateixen un ciberatac han de tancar”

Imatge de la jornada organitzada per l’EFA sobre ciberseguretat i canvi climàtic (EFA)

En el marc de la jornada ‘Els riscos per l’empresa familiar i els seus accionistes’, tres destacats experts en diverses disciplines han debatut al voltant de riscos externs que poden afectar al bon funcionament de les organitzacions. Identificar aquests riscos i preveure’ls, per si cal fer-hi front, ha estat la temàtica escollida per l’Empresa Familiar Andorrana (EFA) per a celebrar la XXIV edició del cicle que anualment organitza l’entitat.

Els principals riscos externs que poden afectar les empreses fan referència a l’entorn natural i el medi ambient, el canvi climàtic, i la ciberseguretat. Precisament en aquest àmbit, el de la seguretat a l’espai digital, el pèrit judicial informàtic forense Bruno Pérez-Juncà ha destacat que el problema més important “és que hem perdut la humilitat tecnològica, s’adquireix tecnologia i no es té ni idea del que es compra”.

Per a intentar posar-hi fre, ha recomanat que el més important és la “prevenció, la formació i la conscienciació”. Pérez-Juncà ha alertat que “el 60% de les empreses que pateixen un ciberatac han de tancar”, i ha remarcat que “hi ha més espionatge del que us podeu imaginar. No podeu confiar en res”, ha dit, tot avisant que “la intel·ligència artificial encara afegeix més riscos, ja que fins i tot pot suplantar la veu”.

Per la seva banda, la directora ESG del bufet Cuatrecasas i responsable de la pràctica d’empresa i drets humans, Elisabeth de Nadal, ha explicat que actualment les empreses tenen “a l’agenda gestionar adequadament els riscos i impactes que hi ha a l’exterior”. De Nadal ha repassat com, pel que fa a l’aspecte del medi ambient i dels drets humans, s’ha passat de normatives de compliment voluntari a les obligatòries. “Avui dia hi ha molta normativa que es tradueix en el deure d’identificar, prevenir i mitigar els impactes” que les empreses tenen sobre el medi ambient i sobre els drets humans. “La UE els està dient a les empreses: heu de tenir estàndards de conductes en matèria mediambiental i de drets humans quan opereu arreu del món, teniu el deure de vigilar no només les pròpies accions sinó tota la cadena de valor”.

Manola Brunet, presidenta de la comissió de climatologia de l’Organització Meteorològica Internacional, ha explicat en la seva intervenció que el canvi climàtic i els seus impactes són el que tenen una major probabilitat de produir-se i els que poden arribar a tenir més risc en l’àmbit socioeconòmic juntament amb la ciberseguretat.

Brunet ha afirmat que “canvi climàtic sempre n’hi ha hagut però el que varia és la velocitat amb què s’està donant. En menys de 60 anys hem incrementat un grau la temperatura”, ha alertat tot indicant que “cap sistema pot adaptar-se a aquesta rapidesa amb què s’estan produint els canvis”. Per al cas específic del Pirineu, Brunet ha considerat que les precipitacions sembla que estan tendint cap al descens i que el que és clar és que les temperatures presenten un increment que, de mitjana i cada deu anys se situa en els 0.42 graus. “No m’agrada ser catastrofista però el cert és que nosaltres patirem costos socials i econòmics importants”, ha conclòs.