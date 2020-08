El 51 Rallye de Ferrol-Suzuki, segona prova del calendari atípic del CERA 2020

Amb enorme expectació, tant per part dels equips participants com dels afeccionats, s’espera la disputa de l’edició 2020 del Ral·li Ferrol – Suzuki, que en aquesta ocasió mantindrà la seva validesa per al Campionat d’Espanya de Ral·lis (CERA) a més de puntuar per al Super Campionat d’Espanya (S-CER) de l’especialitat.

Davant l’expectació esmentada, els organitzadors (Escuderia Ferrol) posen tot el seu esforç a recordar l’estricte protocol, sobretot en referència a mesures sanitàries, perquè la prova es pugui desenvolupar amb normalitat.

Joan Vinyes – Jordi Mercader (Suzuki Swift R4lly S), ja es troben en l’escenari de la prova per a seguir el programa horari previst pels organitzadors que, com és habitual, s’iniciarà el dimecres (dia 19) amb la recollida de la documentació i l’inici dels reconeixements de les cronometrades del ral·li.

Lleugeres modificacions en el traçat del Ferrol 2020.

Aquest any la prova compta amb 126,30 km cronometrats, en un total de 9 trams que es disputaran en dues etapes. El motiu de la reducció del traçat, segons els organitzadors, és reduir els costos per als equips que competeixen en un CERA tan especial com el d’enguany.

La primera etapa es disputarà el divendres (dia 21) en horari de tard-nit. Els participants afrontaran dos especials. Irixoa – Monfero (14,9 km), Monfero – Monfero (14,12 km). Tots dos escenaris són habituals en la prova encara que tindran canvis respecte a edicions passades. En el cas de l’especial inicial tindrà retallades tant a l’inici com al final mentre que en el disseny de Monfero, els organitzadors van aprofitar la gran quantitat de possibilitats que ofereix aquest escenari mític del Ral·li Ferrol. Totes dues cronometrades es disputaran dues vegades cadascuna.

San Sadurniño – As Somozas (20 km), As Somozas (9,45 km) i Ferrol – Ferrol (9,24 km), seran els obstacles a superar al llarg de la segona etapa del ral·li, els dos primers en dues ocasions mentre que la de Ferrol-Ferrol tancarà el ral·li.

La gran novetat d’aquesta jornada se centra en As Somozas, un nom molt conegut en el Ral·li Ferrol, però que mai s’ha disputat amb el format dissenyat per a aquesta ocasió. Els habituals en la cita del Ferrol sí que reconeixeran alguns trossos (petits) que es repeteixen enguany.

El shakedown i el tram de qualificació (TCC), es disputaran el mateix divendres (dia 21) a partir de les 10.00 hores..

Moltes ganes de situar-se en l’habitacle del Suzuki Swift R4lly S).

El tàndem de l’equip Suzuki Motorsport (Vinyes-Mercader) van iniciar el desplaçament a Ferrol amb ganes de retrobar-se amb la dinàmica que comporta la disputa d’un ral·li. El comentari de Vinyes era el següent: “Estem molt motivats per a continuar treballant en la posada a punt del R4lly, en aquesta ocasió en un ral·li amb un traçat sempre complicat. És cert que no hi ha excessives novetats, podríem dir que, a priori, a part de l’especial d’As Somozas, que no s’ha corregut mai tal com està marcada een aquest 2020, la resta és semblant. De tota manera a Ferrol hi ha gran quantitat d’encreuaments i no és fàcil situar-se. Veurem que ens trobem en els reconeixements”.

Joan també destacava el gran nivell de la inscripció: “És cert, es manté el nivell d’Ourense, potser s’ha incrementat la quantitat de mecàniques que, en principi, han de lluitar per les primeres posicions. Aquesta serà una incògnita que s’anirà resolent a mesura que es vagin superant les cronometrades. Del que no hi ha cap dubte és que, com sempre, nosaltres lluitarem per a ocupar una plaça entre els millors”.

El FIMO acollirà als equips participants.

El Recinte Firal de Ferrol (FIMO), serà com de costum el centre neuràlgic de la prova. En les instal·lacions administratives del recinte se situarà l’oficina permanent de la prova i es realitzaran les diferents reunions dels comissaris. La logística dels equips també se situarà en el recinte que, a causa del protocol del covid19, tindrà entrada restringida.

Fora del FIMO, en concret en l’Avinguda d´Esteiro de la localitat gallega, es realitzaran la sortida i arribada de les dues etapes, els respectius reagrupaments a final de cada secció i el lliurament de premis final del ral·li.

La primera etapa de la competició (dia 21) s’iniciarà a les 17.30 hores i finalitzarà a les 22.50 hores del mateix divendres. L’inici de la segona etapa està previst a les 9.30 del dissabte (dia 22), mentre que s’esperarà al primer vehicle en el podi de final de ral·li a les 16.45 hores.