El 46% de les persones explorades en una campanya de prevenció tenen patologia ocular o risc de patir-ne

Una prova oftalmològica (IMO Grup Miranza)

El 46 % de les 250 persones revisades de forma gratuïta en el marc de la campanya de prevenció que l’IMO Grup Miranza ha dut a terme a treballadors de les empreses Andbank i Tag Systems i socis del Club Internacional d’Andorra, tenen algun problema ocular o risc de patir una patologia dels ulls.

La iniciativa, posada en marxa per la Unitat de Diagnòstic Precoç de la clínica durant els mesos de març i abril, té l’objectiu principal de promoure el diagnòstic precoç per a prevenir patologies oculars, especialment en població amb factors de risc.





Resultats de l’IMO Grup Miranza

Durant les revisions oculars, l’equip de la clínica, ubicada a Escaldes-Engordany, amb dos òptics optometristes i un oftalmòleg, s’ha desplaçat a les seus de les tres entitats per a dur a terme les exploracions.

Com a resultat, s’han detectat onze sospites de patologia de la retina i cinc de glaucoma, tal com explica el Dr. Carlos Barrios, oftalmòleg i director mèdic de l’IMO Grup Miranza Andorra. «Es tracta de patologies que afecten zones de l’ull especialment sensibles, que poden arribar a perjudicar de forma important la visió. En el cas del glaucoma, el mal permanent que la malaltia causa al nervi òptic és irreversible. No obstant això, podem tractar-ne el factor de risc principal, que és la hipertensió ocular, i frenar l’avenç de la patologia», afegeix l’especialista.

D’altra banda, també s’han detectat alteracions oculars, anomenades opacitats, a vuitanta-nou persones. «Això vol dir que no hem pogut concloure en quin estat es troba l’ull per la manca de transparència, la qual cosa pot respondre a la presència de cataractes o diferents afeccions a la pupil·la, la còrnia o bé a la retina. En aquests casos, calen més proves oftalmològiques i una exploració completa per part de l’oftalmòleg per tal de fer un diagnòstic acurat i, si cal, indicar un tractament», aclareix el Dr. Barrios.