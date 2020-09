El 40% de les PIMES no poden gestionar els seus negocis quan teletreballen

La crisi del coronavirus està posant en escac la resistència del teixit empresarial espanyol. Les recomanacions emeses per les autoritats sanitàries amb l’objectiu d’evitar la propagació del virus incideixen de forma molt directa en l’activitat diària de les empreses: el foment del teletreball, la partició de les jornades, la cancel·lació de viatges laborals o la celebració de reunions de manera telemàtica. Aquestes són algunes de les novetats que les empreses estan integrant en el seu dia a dia davant aquesta situació d’excepcionalitat i, en aquest punt, les petites i mitjanes empreses troben majors dificultats que les grans.

El 40% no pot gestionar els seus negocis de manera integral quan teletreballa

Segons les dades de Sage, empresa líder mundial en solucions de gestió en el Núvol, prop del 40% de les PIMES espanyoles considera que treballar des de casa no li permet portar una gestió integral dels seus negocis. Per a dur a terme aquesta gestió integral, els empresaris haurien de poder comptar amb els mateixos sistemes de gestió que en les oficines, eines de programari que permetin mantenir els mateixos processos habituals de comptabilitat, facturació, processament de dades, etc.

El 67% creu que aquesta situació afectarà negativament els negocis

Aquesta situació desgrana un escenari preocupant per a aquest tipus d’empreses i és que les dades de la multinacional revelen que el 67% d’elles considera que la impossibilitat de teletreballar de manera integral afectarà de manera negativa als seus negocis. Sens dubte, el de les PIMES és un segment que el seu esdevenir més preocupa davant situacions com la del coronavirus; en primer lloc, pel gran percentatge (99,8%) que suposa del total del teixit empresarial espanyol i, en segon lloc, perquè es tracta d’un dels segments més castigats històricament per aquesta mena de crisi.

El fet d’haver iniciat una transformació digital del negoci marcarà la diferència entre aquelles PIMES que puguin sortejar de manera mitjanament efectiva la situació de paràlisi i incertesa generada per l’onada de contagis del COVID-19 i aquelles que sofreixin més les seves conseqüències. Aquesta transformació digital passa per la capacitat de gestionar integralment el negoci des del Núvol, amb aplicacions connectades que permeten actualitzacions en temps real de la gestió de clients, de les bases de dades, del volum d’exportacions, importacions, etc.

Escepticisme davant el teletreball i la productivitat per falta de digitalització

Quant a si treballar des de casa afecta a la productivitat de les empreses, el 39% de les PIMES opina que el teletreball genera major productivitat per al negoci, enfront del 61% restant que no ho veu tan clar. Aquest escepticisme es deu al fet que els seus responsables no tenen una visió de la digitalització com un procés integral, i es limiten a entendre-ho com una “modernització” dels processos bàsics del seu negoci, la qual cosa els brinda una sensació de descontrol sobre els seus negocis. Quan, la realitat, és que la digitalització de processos de gestió i la implementació d’eines en aquesta línia, és una palanca per a la productivitat tant en les oficines, com a les cases, tant en períodes de crisis, com d’estabilitat.

El 52% de les PIMES no veu positiu el teletreball si no compten amb eines de gestió adequades

Les partides a les quals les PIMES espanyoles destinen principalment les seves inversions en digitalització són els serveis de veu, accés a Internet, email i web; sens dubte, una sèrie de serveis molt bàsics (i necessaris) que no cobreixen la totalitat de les activitats necessàries per a gestionar un negoci de manera remota. I és en situacions com l’actual en les quals es fa patent que, amb una transformació completa, amb les condicions i eines que garanteixin la sostenibilitat del negoci, el teletreball és una gran solució: No obstant això, el 52% de les PIMES no veu positiva aquesta opció si no compta amb les eines de gestió adequades.

“La situació real és que moltes PIMES no estan preparades per a gestionar el 100% de les seves activitats des de casa, la qual cosa els permetria mantenir un flux de negoci el més normal possible, com demostren les dades extretes per Sage, ja que ara com ara desconeixem l’abast i els efectes reals que tindrà el virus en la nostra economia”, afirma Luis Pardo, CEO de Sage Iberia. “Sí que és preocupant que sigui una situació excepcional la que ens faci prendre consciència sobre la importància de comptar amb les eines digitals per a la gestió integral dels negocis”, afirma Luis Pardo

