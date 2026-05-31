El 4 de juny se celebrarà, al Consell General, un acte pel Dia Mundial de les Persones Trasplantades

En el marc del Dia Mundial de les Persones Trasplantades, el vestíbul del Consell General, acollirà un acte, el dijous dia 4 de juny, a les 19 hores, que esdevindrà «una trobada plena d’emoció, reflexió i testimonis reals sobre la donació i el trasplantament d’òrgans», segons assenyala ATIDA, l’Associació de Trasplantats i Donants d’Andorra. Durant l’esdeveniment es parlarà de solidaritat, segones oportunitats i del valor de donar vida. Es farà amb el relat de testimonis, amb una taula rodona «i amb un acte simbòlic molt especial», asseguren des de l’entitat.
La benvinguda anirà a càrrec del síndic general, Carles Ensenyat. A més de les intervencions de diferents persones trasplantades i de familiars i de la taula rodona amb participants provinents de centres sanitaris, l’esdeveniment també comptarà amb la projecció del vídeo de la campanya «El regal», per a sensibilitzar de la importància de la donació d’òrgans, entre d’altres.
Les persones interessades en assistir a l’acte ho han de confirmar a protocol@parlament.ad.