El 30è Saló de la Infància i la Joventut d’Andorra arrenca ara al Pas

El Saló de la Infància i la Joventut al Pas de la Casa (R. Calvo / Comú d’Encamp)

El 30è Saló de la Infància i la Joventut d’Andorra ha començat al Pas de la Casa amb una gran afluència de visitants, i romandrà obert des d’aquest dijous i fins dissabte vinent, de les 16 h a les 21 h. Al tret de sortida han estat presents els consellers i conselleres comunals Nino Marot, Sabrina Grégoire, Edith Quirós i Andreu Riba, els quals han acompanyat aquesta tarda de dijous als infants i joves en l’inici del saló, així com als pares i mares, residents i visitants, que no s’han volgut perdre la cita.

El primer dia de saló al Pas de la Casa ha comptat amb un taller pintacares participatiu, un taller de figura d’argila polimèrica, a més de la resta d’activitats que s’inclouen dins dels cinc grans espais presents al Centre Esportiu.

La consellera Edith Quirós ha assenyalat que “avui donem la benvinguda al saló al Pas de la Casa després de la gran acollida que ha tingut a Encamp, i els nens i nenes ja estaven esperant-ho amb molta il·lusió”. Quirós ha afegit que activitats com “la realitat virtual i els tallers sempre creen molta expectació”.

D’altra banda, la consellera ha explicat que “cada cop són més les famílies que escullen el Pas de la Casa com a destinació de Nadal”, un fet que fa que el saló augmenti la seva afluència de gent. “Són dies de festa, per a passar-ho bé, i és un esdeveniment perfecte per a gaudir en família”, ha conclòs.

Durant aquesta tarda, petits i grans han començat a gaudir de les activitats i les tecnologies pensades per a tots els públics, a més dels ja tradicionals espais dedicats als més petits i petites de casa, que està sent una de les novetats més ben valorades d’aquest 30è aniversari del saló.

Després de la gran acollida a Encamp, la qual ha deixat una valoració molt positiva per part dels assistents amb xifres molt similars a les d’anys anteriors, destacant la darrera jornada el passat dilluns, la qual va fregar el màxim d’aforament amb gairebé 800 entrades venudes, aquesta primera jornada del saló al Pas de la Casa ha estat tot un èxit. La instal·lació ha acollit centenars de persones de manera continuada al llarg de la tarda. Al davant, tres dies per a gaudir al màxim de la festivitat del Nadal i encarar de la millor manera possible l’arribada del Reis Mags d’Orient, el pròxim dia 5 de gener.





Activitats del saló durant aquests dies

El saló del Pas de la Casa conserva les mateixes activitats i zones ofertes a Encamp, entre elles: tallers creatius, espectacles, zones lúdic esportives, de primeres sensacions, multimèdia i interactives.

Pel que fa a la programació, dissabte 4 de gener, hi haurà l’espectacle ‘Disco per Xics’ a la Sala polivalent del Centre Esportiu del Pas de la Casa. L’actuació començarà a les 18:30 h i oferirà una gran festa familiar on conviuran la música, el ball i el teatre, i el qual esdevindrà l’acte principal de cloenda.

D’altra banda, es mantindran els tallers pintacares participatius, els tallers amb figura d’argila polimèrica, entre altres activitats.

Els abonaments (per a tots els dies), tenen un cost de 15 euros i es poden adquirir directament a l’entrada del Centre Esportiu del Pas de la Casa. El passi diari costa 6 euros i es pot comprar a la mateixa entrada del saló. Els espectacles estan inclosos en el preu.

Tota la informació i programació del Saló es pot consultar a comuencamp.ad/salo.