El 28 de febrer es farà a l’Alt Pirineu i Aran una prova d’avís d’emergència a la població via mòbil

Una persona amb un mòbil. Foto: Arxiu

Aquesta setmana s’ha presentat la posada en marxa, per a aquest mes, del nou sistema d’alertes a telèfons mòbils intel·ligents. La Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya assumirà la gestió d’aquests avisos a la població en emergències greus que requereixi donar instruccions a la població, a tot el territori català.

Es tracta d’una eina tecnològica basada en el sistema de cell broadcast que envia missatges als telèfons intel·ligents que tenen cobertura de les antenes de telefonia de la zona que les autoritats defineixen per a fer-hi arribar un missatge amb instruccions concretes davant una emergència manifesta, greu i en curs.

Aquest instrument no s’utilitzarà per a informar ni per a donar avisos de servei, només s’activarà en cas d’emergències, quan hi ha alertes que comporten l’activació dels ciutadans.

En els propers mesos es realitzaran 4 proves en diferents zones de Catalunya de forma que tothom pugui rebre un missatge de prova per a saber com funciona aquest sistema d’avisos massius. Les proves es realitzaran els següents dies:

– Comarques de l’Alt Pirineu i Aran i Lleida: 28 febrer

– Comarques de Terres de l’Ebre, Camp de Tarragona i Alt Penedès: 12 d’abril

– Comarques de Girona i Catalunya Central: 27 d’abril

– Comarques de Barcelona: 31 de maig

En un cas real, les alertes que s’emetin hauran d’emmarcar-se en una emergència amb un pla de Protecció Civil de la Generalitat activat. Excepcionalment, es podran emetre alertes on, per la seva urgència, s’aconselli una ràpida difusió entre la ciutadania, en considerar que aquesta difusió pugui reduir l’impacte previsible de l’emergència, encara que no comporti l’activació d’un pla de protecció civil.

El sistema, que és de gran utilitat en emergències greus, ja que permeten avisar a molta població en un període curt de temps, va posar-se a prova per primer cop a Catalunya en el simulacre de confinament per accident químic del 2 de novembre a la zona de Tarragona.

En les properes setmanes s’iniciarà una campanya de difusió a la població que explicarà com funcionarà aquest sistema d’alertes perquè la ciutadania en tingui coneixement. Es farà aquesta difusió en diferents formats (espai web, document de preguntes freqüents, material audiovisual i informacions per a xarxes socials i mitjans de comunicació…), a més d’una campanya publicitària de difusió. Ja està enllestit i consultable un document de preguntes freqüents que recull de forma senzilla i didàctica els dubtes que genera l’ús d’aquesta eina. Es pot trobar en l’enllaç https://interior.gencat.cat/alertesprotecciocivil





Antecedents del sistema d’alertes de Protecció Civil a telèfons mòbils intel·ligents

La Directiva 2018/1972, del Parlament Europeu i del Consell, imposa, en el seu article 110, l’obligació a tots els països membres de disposar de sistemes d’alerta basats en la telefonia mòbil, per tal que, amb l’ample cobertura d’aquestes xarxes, s’asseguri la difusió de les alertes a la població en cas d’emergència. Finalment, l’Estat espanyol ha posat en marxa la tecnologia que suporta el sistema, que a partir d’ara podrà gestionar la Generalitat de Catalunya, en el marc de les seves competències.

Els missatges contindran el missatge “Alerta de Protecció Civil” i un text en el que s’identificarà el tipus d’emergència, la zona concreta d’afectació i les recomanacions a la població, així com l’òrgan que emet d’alerta (Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya – CECAT). Les alertes es generaran en els dos idiomes oficials i, si escau, en anglès.