El 27 d’octubre se celebrarà a Andorra la Jornada de Museus analitzant el futur d’aquests equipaments

El Comitè nacional andorrà de l’ICOM (Consell Internacional de Museus) organitza el pròxim 27 d’octubre la Jornada de Museus 2025, que se celebrarà al BiciLab Andorra sota el títol «El futur dels museus, els museus del futur». L’esdeveniment s’inscriu dins del procés internacional promogut per l’ICOM i vinculat a la Conferència General de Dubai 2025, amb el títol «El futur dels museus en comunitats en canvi constant».
L’objectiu de la jornada és generar un espai de reflexió oberta i participativa sobre els reptes presents i futurs dels museus, tant a escala global com en el context específic d’Andorra. La trobada vol promoure el debat sobre la transformació dels museus existents, la creació de nous equipaments culturals, el paper de les col·leccions i els relats, l’impacte de les tecnologies immersives i la relació entre museus, monuments i territori.
Les ponències i el debat final abordaran qüestions clau com la incorporació de les noves tecnologies i la intel·ligència artificial, la sostenibilitat, la participació ciutadana, la mediació cultural i els nous models de governança. També es reflexionarà sobre el paper dels museus com a fòrums socials, espais de diàleg intercultural i instruments de cohesió i identitat col·lectiva.
El programa inclou conferències de Ruth Casabella (Ministeri de Cultura), Gemma Carbó (Universitat de Girona), Fabien Van Geert (Université Sorbonne Nouvelle) i Xavier Roigé (Universitat de Barcelona), així com una taula rodona final moderada pel sociòleg Carles Sánchez, amb participació del públic.
El president d’ICOM Andorra, Francesc Rodríguez Rossa, obrirà la jornada, que posarà èmfasi en la necessitat d’articular una política museística coherent, transversal i adaptada al territori, capaç d’integrar el patrimoni, la innovació i la ciutadania.
La Jornada de Museus 2025 s’alinea amb els objectius de l’ICOM de reforçar les polítiques museístiques, estimular el debat professional i fomentar la participació ciutadana en el disseny dels museus del futur. L’activitat és oberta al públic i esdevé una oportunitat per a reflexionar conjuntament sobre com els museus poden connectar memòria i innovació, identitat i diversitat, patrimoni i creativitat.