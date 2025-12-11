El 25 de març vinent se celebraran les eleccions a la junta directiva de l’FMA

L'assemblea de la federació celebrada aquest dimecres (FMA)
L’assemblea general extraordinària de la Federació Motociclista d’Andorra (FMA) celebrada aquest dimecres, 10 de desembre, a la seu del Comitè Olímpic Andorrà (COA) ha aprovat, com a primer punt de l’ordre del dia, i per unanimitat, els resultats esportius motociclistes de l’any 2025. Així ho ha informat l’ens federatiu en un comunicat.

El segon i darrer punt de l’ordre del dia hi figurava la convocatòria d’eleccions a la junta directiva de la FMA per al mandat 2026-2029, juntament amb l’aprovació del Reglament Electoral específic a dites eleccions i l’elecció de tres membres per a forma part de la Junta Electoral. Els federats presents a l’assemblea també han aprovat, per unanimitat, aquest punt i, d’aquesta manera, queda obert el procés electoral.

Les eleccions tindran lloc el 25 de març de 2026 en assemblea general extraordinària.

