El 24 de juliol, data de les consultes a Catalunya sobre els Jocs Olímpics d’Hivern

El Govern de la Generalitat de Catalunya farà dues consultes sobre la candidatura dels Jocs Olímpics d’hivern 2030 i seran el 24 de juliol. D’una banda es preguntarà a la Val d’Aran i les comarques de l’Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l’Alt Urgell i la Cerdanya, que és el territori on es desenvoluparien la immensa majoria de proves dels Jocs Olímpics i Paralímpics d’hivern 2030 a Catalunya. Però també es farà una segona consulta, aquesta adreçada a les comarques del Ripollès, el Berguedà i el Solsonès preguntant sobre si s’han “d’involucrar” o no en el projecte. “L’objectiu del Govern és escoltar el Pirineu”, ha manifestat la consellera de la presidència Laura Vilagrà, que ha comparegut en roda de premsa aquest dilluns acompanyada de la consellera d’Acció Exterior i Govern Obert, Victòria Alsina, per explicar la logística de la consulta dels Jocs Olímpics d’Hivern 2030.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha signat aquest matí els dos decrets d’impuls de la consulta dels Jocs Olímpics.

La pregunta que se sotmetrà a votació a la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran serà:

“El Govern de la Generalitat ha de presentar una candidatura per als Jocs Olímpics i Paralímpics d’Hivern 2030? A) Sí, l’ha de presentar B) No, no l’ha de presentar”.

La pegunta de la consulta a les comarques del Ripollès, Berguedà i Solsonès serà:

“La teva comarca s’ha d’involucrar en el projecte vinculat als Jocs Olímpics i Paralímpics d’Hivern 2030? A) Sí, estic d’acord que s’involucri B) No, no estic d’acord que s’involucri”.

La consellera de la Presidència, que ha aclarit que totes dues consultes són “políticament vinculats”, ha explicat que el Govern català ha optat per aquesta fórmula perquè “ens sembla justa, jurídicament possible i ens permet escoltar i fer partícip tot el Pirineu”. També ha volgut posar de relleu que amb aquesta consulta “és la primera vegada que un govern permet que un territori directament impactat per una decisió política important decideixi”.

La Generalitat ha optat per aquesta fórmula perquè tal com ha recordat Vilagrà, divendres passat va ser validada pel Govern de l’estat, el Comitè Olímpic i el Govern de la Generalitat, la proposta tècnica de la candidatura dels JJOO d’Hivern, que especifica que la majoria de les disciplines tindran lloc a la Vegueria de l’Alt Pirineu i Aran i per tant que tindrà el “major impacte territorial”. Però també ha destacat que hi ha altres comarques que “estan indirectament afectades” i també “poden tenir un paper i han de tenir” un paper com són el Berguedà, el Solsonès i el Ripollès, que han manifestat “la voluntat de sentir-se partícips i sentir-se implicats en aquesta candidatura”.

Per la seva banda, la consellera d’Acció Exterior i Govern Obert, Victòria Alsina, ha avançat els detalls de la consulta sobre la candidatura dels Jocs Olímpics i Paralímpics d’Hivern 2030 a la qual el Govern es va comprometre quan, el passat mes d’agost, va decidir tirar endavant el projecte. Per a Alsina, l’objectiu de llavors era el mateix que avui: “Volem trobar el màxim consens possible amb la ciutadania dels Pirineus”. Amb la doble consulta que avui ha anunciat el Govern, “enfortim encara més la pròpia candidatura”, segons Alsina, que ha insistit que l’executiu “considera que sempre s’ha de confiar en les urnes i que el fet que la gent voti no ens ha de fer por en cap cas”.

“Estem convençuts del potencial dels Jocs Olímpics d’Hivern al Pirineu, per la inversió que suposa, per l’oportunitat que obre, perquè ubica el Pirineu als món i perquè es fa amb uns criteris de sostenibilitat als quals aquest executiu hi té un total i absolut compromís, de la mateixa manera que també el té el Comitè Olímpic Internacional”, ha afirmat Alsina.

Registre de participants, presencialitat i cost

Pel que fa als aspectes tècnics, la titular d’Acció Exterior i Govern Obert ha explicat que en les dues consultes hi podran votar els ciutadans i ciutadanes majors de 16 anys que acreditin mínim un any de residència continuada en cada territori. Cal tenir en compte que a la consulta, que s’haurà convocat a finals de maig i se celebrarà diumenge 24 de juliol, s’hi haurà de votar de manera presencial.

Durant la seva compareixença davant dels mitjans, la consellera Victòria Alsina també ha informat que el pressupost de la consulta és d’1,1 milions d’euros, als quals caldrà afegir la campanya institucional de difusió que es farà per part del Govern per explicar la candidatura. Precisament sobre la campanya, Alsina ha especificat que l’executiu explicarà el projecte “de manera neutra”, mentre que seran “els partits polítics o les entitats amb personalitat jurídica que ho sol·licitin a la Comissió de Control les que podran fer campanya en favor del sí o del no”.

Quant a les meses, s’estima que a la vegueria de l’Alt Pirineu i l’Aran hi haurà 121 meses, en les quals hi votaran unes 55.000 persones. Per la seva banda, al Solsonès, el Berguedà i el Ripollès, hi haurà 137 meses on hi votaran unes 63.000 persones. Les dades definitives les donarà l’IDESCAT.

La consellera també ha recordat que, per poder dur a terme aquesta doble consulta, el Govern va modificar a mitjans de març la Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d’altres formes de participació ciutadana. L’objectiu de la modificació va ser habilitar el president de la Generalitat de Catalunya per promoure i convocar consultes supramunicipals.