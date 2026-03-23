El 2025 es va tancar amb 3.912 professionals titulats inscrits en el registre (+252)

L’any 2025 es va tancar amb 3.912 professionals titulats inscrits en el Registre de Professionals Titulats, Col·legis i Associacions Professionals, la qual cosa representa un augment de +252 professionals titulats respecte als que hi figuraven a finals de l’any 2024 (3.660 professionals titulats actius), és a dir, un increment anual del +6,9%, continuant amb la tendència positiva dels darrers anys.
Per nacionalitat, l’any 2025 el 44,8% dels professionals titulats actius inscrits eren andorrans i el 44,2% eren espanyols. A més, del total d’inscrits, 2.122 eren dones (el 54,2%) i 1.790 eren homes (el 45,8%). En relació amb el tipus d’ocupació, el 56,6% del total de professionals titulats corresponia a professionals associats a titulacions de 2n i 3r cicle universitari i similars i el 26,2% a professionals associats a titulacions de 1r cicle universitari i similars.
Pel que fa a les autoritzacions concedides, l’any 2025 se’n van comptabilitzar 332, cosa que significa un augment anual del +22,5% en comparació amb les del 2024. Per nacionalitat, el 53,3% del total de professionals titulats autoritzats eren espanyols i el 37,0% eren andorrans. A més, del total d’autoritzacions, 192 eren dones (el 57,8%) i 140 eren homes (el 42,2%). Respecte al tipus d’ocupació, el 55,4% del total d’autoritzacions concernia a professionals associats a titulacions de 2n i 3r cicle universitari i similars, i el 25,9% a professionals associats a titulacions de 1r cicle universitari i similars.
Pel que fa al nombre de professionals titulats donats de baixa, l’any 2025 se’n van registrar 80, xifra que suposa un descens del -37,5% en comparació amb l’any 2024, exercici en el qual se’n van donar de baixa 128. Del total de les baixes registrades, el 38,8% corresponia a professionals titulats espanyols. A més, del total de baixes, 55 eren dones (el 68,7%) i 25 eren homes (el 31,3%).
Finalment, la creació neta de professionals titulats, durant l’any 2025, va ser positiva degut a les 332 autoritzacions que es van dur a terme i les 80 baixes, una diferència de +252 en la qual la nacionalitat espanyola va destacar amb una creació neta de +146. A més a més, cal destacar que tant les dones com els homes van tenir un saldo positiu en creació neta amb +137 i +115, respectivament.