El 2022 es va concedir un 20,6% menys d’hipoteques que l’any anterior

Un pis sense moblar (iStock)

A Andorra es van concedir menys hipoteques al 2022 respecte l’any anterior. Les hipoteques concedides corresponen a les hipoteques noves, sense considerar les renovacions (per a no duplicar-les). Les hipoteques per a ús residencial inclouen els habitatges de primera o segona residència. D’altra banda, les hipoteques per a altres usos inclouen la resta, com les hipoteques sobre hotels, locals, promocions i terrenys.

Pel que fa al nombre d’hipoteques noves concedides al Principat d’Andorra el segon semestre de l’any 2022, aquest ha mostrat una disminució significativa amb 285 hipoteques concedides respecte les 417 concedides el primer semestre del 2022. A nivell d’hipoteques concedides per tot l’any 2022, el total decreix i es va situar en 702 hipoteques concedides amb una variació de -20,6% respecte l’any 2021.

Respecte al nombre d’hipoteques noves concedides per a ús residencial al Principat d’Andorra el segon semestre de l’any 2022, ha disminuït a 279 hipoteques en comparació a les 372 hipoteques del primer semestre. En termes generals hi ha hagut una disminució del -16,0% durant l’any 2022, canviant així l’evolució favorable de l’any 2021.

Quant al nombre d’hipoteques noves concedides per a la resta d’usos, que inclouen hotels, locals, promocions i terrenys, aquest ha disminuït un -53,2% l’any 2022 respecte al 2021, amb 51 hipoteques.

Pel que fa a valor total de les hipoteques noves en aquest segon semestre del 2022, l’import màxim concedit correspon a la parròquia d’Escaldes-Engordany amb més de 38 milions d’euros.

Pel que fa al valor total de les hipoteques noves en aquest últim any, s’ha observat un augment del +18,3% respecte al 2021, amb uns 375,5 milions d’euros concedits tot i la disminució en el nombre d’hipoteques concedides.

Quant a l’import mitjà de totes les hipoteques concedides per a l’any 2022, aquest ha estat de 534.923 euros, el 48,9% més respecte a l’any 2021 (359.159€).

Quant a l’import de les hipoteques concedit per a ús residencial, aquest ha augmentat el 9,8% l’any 2022 en comparació amb l’any anterior. Destaquen, amb el 86,4% i 67,0% de creixement respectivament, les parròquies d’Ordino i d’Escaldes-Engordany.

Igualment, s’observa una disminució en quatre de les set parròquies de les hipoteques concedides l’any 2022 per a ús residencial. L’import mitjà s’ha situat en 313.395 euros, amb un augment del +30,8% (239.678 euros per a l’any 2021).

El valor de les hipoteques per a altres usos ha augmentat l’any 2022 en comparació amb l’exercici anterior, un +30,2%, tot i la disminució molt significativa a les parròquies de Canillo, la Massana i Sant Julià de Lòria. L’import mitjà d’aquestes hipoteques s’ha situat per a l’any 2022 en 3.362.667 euros amb un augment del +178,2% respecte al 2021 (1.208.682 euros).

Finalment, per tipus de demandant, destaquen clarament els titulars nacionals respecte dels internacionals (el 94,3% enfront del 5,7% per a l’any 2022).