El 19è Consell dels Joves demana formacions en competències per a la vida

Una de les propostes treballades en comissió del 19è Consell General dels Joves ha estat la implementació d’una assignatura sobre competències per a la vida.

Després de la reunió, els joves consellers han optat perquè siguin xerrades sobre gestió econòmica, sexualitat i competències psicològiques. Un darrer àmbit que han destacat imprescindible després de la crisi sanitària. “Que t’enseyin com afrontar un problema”, demana l’estudiant Marc Joan. “Un aspecte important en la gestió emocional que cadascú ha hagut de fer en el context de la pandèmia”, ha apuntat Carles Sánchez, conseller general del PS i membre de la comissió legislativa d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports.

Per altra banda, els alumnes han exposat una proposició de llei per a instaurar la jornada intensiva a partir del tercer curs de segona ensenyança i batxillerat. Segons l’estudiant Maria Llongueras, seria un benefici “psicològic per no patir tantes situacions d’estrès a casa i poder-se interessar per activitats lúdiques”. Una proposta en què “s’han trobat arguments a favor i en contra”, ha explicat la consellera de Demòcrates i membre de la comissió legislativa d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports, Sandra Codina.

Una altra proposició ha estat augmentar l’oferta d’estudis superiors al Principat i incrementar les beques i ajuts per als universitaris. L’objectiu, diu l’estudiant Paula Benítez, és afavorir la possibilitat d’estudiar a l’estranger. Ester Molné, consellera Demòcrata i membre de la comissió legislativa d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esport, creu que “seria una possibilitat instaurar estudis universitaris perquè els alumnes d’Andorra puguin estudiar al país i al mateix temps que hi hagi oferta per a estudiants estrangers”.

També s’ha treballat en comissió proposicions de llei per a la creació de centres d’investigació a Andorra, la diversificació del comerç i la reducció de la quota dels nous emprenedors autònoms.

Tant els consellers com el jovent han fet una valoració positiva de la jornada, que han considerat molt enriquidora.