El 19è concurs d’embelliment floral d’Encamp aposta per una parròquia més guarnida oferint flors als participants a l’Enfira’t

Cartell de la 19a edició del concurs d’embelliment floral d’Encamp i el Pas (Comú d’Encamp)

Arriba la 19a edició del concurs d’embelliment floral per a embellir les viles d’Encamp i del Pas de la Casa. La iniciativa, que promou el guarniment de balcons, jardins, façanes, comerços i hotels, té l’objectiu de fomentar una parròquia florida i en consciència amb el medi ambient. El concurs estarà obert fins al 4 de juliol.

Durant els dies de l’Enfira’t, el 31 de maig i l’1 de juliol, hi haurà un estand del Departament d’Higiene, Medi Ambient i Agricultura on s’obsequiarà els participants que s’inscriguin al concurs in situ amb sis petúnies blanques o fúcsies (si son d’Encamp) i sis geranis (si son del Pas de la Casa), la diferència és per qüestions d’adaptació a l’entorn i la climatologia. Aquests obsequis s’hauran de col·locar en els espais participants com a complement de l’ornamentació.

Fora d’aquests dies, els interessats han de presentar la butlleta d’inscripcions a les oficines de tràmits d’Encamp o del Pas de la Casa. També es pot lliurar de forma telemàtica a través del web del comú d’Encamp.

El concurs forma part de les accions empreses en el marc de la iniciativa Viles Florides, on la parròquia ha estat guardonada amb quatre flors d’honor en tres ocasions, fet que demostra el treball conjunt de tots, ciutadans i Comú, i la riquesa natural i paisatgística de l’entorn.





Bases i premis del concurs

Al concurs hi pot participar tot comerç situat a la parròquia d’Encamp i tots els ciutadans i ciutadanes amb residència a la parròquia. Les categories existents són les següents: hotels, cases unifamiliars amb jardí, façanes d’edificis, balcons i comerços.

Els espais que participen han de ser sempre visibles des de la via pública. En la valoració es tindrà en compte la varietat i l’estat de les flors exposades, així com la composició, la cura dels testos i l’adequació a l’entorn.

El jurat valorarà les propostes presentades durant els mesos de juliol i agost i estarà format per la directora d’Higiene, Medi Ambient i Agricultura, l’encarregat de parcs i jardins, un membre de l’Associació de la Gent Gran d’Encamp i un tècnic de jardins.

Pel que fa als premis, en les categories d’hotels i cases unifamiliars amb jardí, s’atorgarà 450 euros per al primer classificat, 300 euros per al segon i 200 euros per al tercer.

En la categoria de façanes d’edificis, el primer guanyador serà obsequiat amb 350 euros, el segon amb 250 euros, el tercer amb 175 euros i el quart amb 100 euros.

Finalment, en les categories de balcons i comerços, els premis seran de 250 euros per al primer classificat, 150 euros per al segon, 100 euros per al tercer i 75 euros per al quart.

L’acte de lliurament de premis es farà durant la tardor d’aquest any a la sala d’actes del Comú d’Encamp.