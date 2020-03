El telèfon d’informació 188 ha rebut, entre les 20h d’ahir i les 8h d’avui 170 trucades i entre les 8h i les 12h, 708 trucades. Des de que es va posar en funcionament dissabte passat, s’han rebut més de 3.862.

Les consultes de les últimes hores han fet referència a les noves mesures anunciades, l’afectació que té per als ciutadans, així com les restriccions en mobilitat imposades pels països veïns. També s’ha fet moltes consultes referides al seguiment de familiars que han tingut risc d’exposició.

El Govern també ha informat que des de la Secretaria d’Estat d’economia i empresa han informat que s’estan fent inspeccions al llocs susceptibles d’acumulació de gent. En aquest sentit cal destacar que s’estan respectant les recomanacions preventives i que les empreses estan seguin les mesures preventives tant per als treballadors com per als clients i que la majoria de professionals dedicats a treballs de cara al públic ho fan amb l’equipament necessari. Només s’han hagut de fer advertiments a dos comerços per l’acumulació de cues a la porta.