Segons una enquesta realitzada per Panda Security a gairebé 4.000 mares i pares espanyols, un de cada deu nens passa més de cinc hores al dia amb el mòbil. En concret, el 5% dels fills passa més de 5 hores diàries amb el mòbil i el 8% no té un límit establert. No obstant això, el 18% considera que els seus fills tenen addicció al mòbil.

En ser preguntats pel temps que passen els seus fills davant de la pantalla, un de cada deu pares considera que cinc hores al dia no suposa una addicció al mòbil, mentre que el 23% assenyala que estar més de 2 hores utilitzant el mòbil tampoc suposa un ús addictiu dels dispositius.

“El fet de tenir una addicció a un dispositiu va més enllà de les hores que passem connectats a ell. Té més a veure amb l’ús que els nens li donen i la dependència de tot el que ocorre en el mòbil. Comptant amb eines de control parental, com a Panda Family, es pot saber de manera quantitativa i qualitativa què fan els nens amb els seus mòbils”, adverteix Hervé Lambert, Global Consumer Operations Manager de Panda Security.

Per això, afegeix l’expert, “és molt important parlar amb els nens i tenir una relació fluida amb ells, per a saber què els preocupa i què els fa felices. Ja que, l’ús que li donen al mòbil reflecteix el seu estat d’ànim. Encara que no ens ho comptin, podem saber què els passa si fem un monitoratge correcte de com utilitzen el seu mòbil”.

En aquest sentit és destacable que al 31% dels progenitors els importa poc o res saber què fan els seus fills amb el mòbil, segons l’enquesta de Panda Security. No obstant això, posa de manifest que les mares estan més al corrent que els pares. Així i tot, només el 33% d’elles confirma que sap amb certesa què estan fent els seus fills mentre utilitzen els seus dispositius.