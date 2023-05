El 17è concurs d’embelliment floral d’Encamp regalarà flors a les primeres 50 inscripcions

Andreu Riba i Vanessa Carrascosa presentant el 17è concurs d’embelliment floral d’Encamp (Comú d’Encamp)

El Comú d’Encamp ha obert la convocatòria de la dissetena edició del concurs d’embelliment floral, amb la voluntat de motivar tothom perquè engalani les façanes de cases, hotels i comerços amb flors i plantes per a sumar-se a la iniciàtica de Vila Florida. Les persones que hi vulguin participar hauran de lliurar el formulari omplert al servei de tràmits del Comú d’Encamp o a l’oficina del Pas de la Casa abans de l’1 de juliol del 2023 i ornamentar els balcons o zones enjardinades.

Des de l’organització es demana que les decoracions florals siguin visibles des de la via pública perquè així el jurat les pugui puntuar en funció de la varietat de flors, la seva composició, la cura dels testos i l’adequació a l’entorn.

Andreu Riba, conseller d’Higiene, Medi Ambient i Agricultura ha animat als encampadans i encampadanes a participar-hi i ha explicat que “enguany hem afegit una novetat de manera que els 50 primers participants rebran gratuïtament 6 flors, per un valor aproximat de 20 euros, que podran afegir a les seves decoracions florals“. El conseller ha indicat que aquesta iniciativa pretén que “es creï una bonica sintonia entre les decoracions dels particulars i les ornamentacions que instal·la el comú a la via pública”.

Vanessa Carrascosa, directora del departament ha explicat també les noves categories del concurs. “Hi ha cinc categories: hotels, casa unifamiliar amb jardí, façanes d’edificis, balcons i comerços i tres premis per cada categoria des dels 75 euros als 450 euros”.

De forma detallada, les categories 1 i 2: 450 euros al primer premi, 300 euros al segon premi, 200 euros al tercer premi. Categoria 3: 350 euros al primer premi, 250 euros al segon premi, 175 euros al tercer premi i 100 euros al quart premi. Categories 4 i 5: 250 euros al primer premi, 150 euros al segon premi, 100 euros al tercer premi i 75 euros al quart premi.

En referència a les flors que es regalaran, seran surfínies blanques o liles en el cas dels participants a Encamp i Geranis en el cas dels participants al Pas de la Casa perquè la flor s’adapta a les condicions climatològiques de cada vila. Es podran recollir en el moment de realitzar la inscripció als serveis de tràmits, tant d’Encamp com del Pas de la Casa i s’hauran de col·locar sempre en un lloc visible des de la via pública, com a mínim fins a finals d’agost.

El jurat, que estudiarà les propostes presentades durant els mesos de juliol i agost, estarà constituït per la directora d’Higiene, Medi Ambient i Agricultura del Comú d’Encamp, l’encarregat de parcs i jardins comunal, un membre de l’Associació d’Empreses d’Encamp, un membre de l’Associació de la Gent Gran d’Encamp, un tècnic de jardins i un conseller comunal membre de la comissió d’Higiene, Medi Ambient i Agricultura.

L’acte de lliurament de premis tindrà lloc durant la tardor al Comú d’Encamp. El conseller ha recordat que Encamp va ser la primera parròquia d’Andorra en entrar a formar part del moviment Viles Florides, i està classificada amb el guardó de quatre flors d’honor.