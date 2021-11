El 100% de les escoles públiques s’adhereixen al programa Escola Verda

El programa Escola Verda ha assolit l’objectiu d’instaurar-se al 100% dels centres públics del país. Així ho han explicat la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, i la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, durant l’acte de lliurament de plaques i guardons d’Escola Verda.

Aquestes dades representa que el projecte ja compta amb un total de 32 centres dels tres sistemes educatius del país adherits, el 97% de totes les escoles d’Andorra, i amb 10.682 alumnes, el 99,1% de tot l’alumnat del Principat. L’assoliment del 100% de les escoles públiques dins del projecte Escola Verda s’ha assolit l’any que la iniciativa arriba a la 11 edició.

Així, durant aquest curs 2020-21, s’han afegit al projecte 10 nous centres educatius: Ecole Primaire Française d’Encamp; Ecole Primaire Française d’Ordino; Ecole Primaire Française de La Massana; Ecole Maternelle Française d’Andorra la Vella; Ecole Elementaire Française d’Andorra la Vella; Ecole Primaire Française de Santa Coloma; Ecole Primaire Française de Sant Julià de Lòria; Ecole Maternelle Française d’Escaldes-Engordany; Ecole Elementaire Française d’Escaldes-Engordany i Agora International School Andorra. Només queda un centre educatiu del país per adherir-se al projecte.

Calvó i Vilarrubla s’han congratulat d’haver pogut assolir aquest ambiciós objectiu que permet impulsar les bones pràctiques ambientals a l’escola. “Els joves són part importantíssima en la lluita contra el canvi climàtic per això els tenim en compte en totes les decisions i és essencial que estiguin sensibilitzats amb la temàtica des de ben petits”, ha ressaltat Calvó. “Treballar la consciència ecològica des de ben petits és molt important per crear hàbits i que no ho vegin com una cosa extraordinària”, ha apuntat Vilarrubla, que també ha explicat que ara que s’ha assolit l’objectiu cal seguir treballant per ampliar els requisits mínims perquè els centres puguin mantenir el guardó.

El programa Escola Verda a Andorra neix el curs escolar 2010-2011 com una iniciativa dels Departaments de Medi Ambient i d’Educació del Govern, sota la gestió i dinamització d’Andorra Sostenible. El marc general del projecte està centrat a esdevenir un punt de trobada i intercanvi de les idees, iniciatives i accions ambientals que es porten a terme als centres escolars del país i que impliquen tota la comunitat educativa amb l’objectiu de formar ciutadans en la conservació i la millora del medi ambient.

L’acte també ha permès fer entrega de 19 guardons, a diversos centres dels tres sistemes educatius per als projectes impulsats durant el curs 2020-21 que reconeixen la continuïtat del compromís d’aquestes escoles amb el projecte Escoles Verdes.