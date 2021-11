Encara que no ho sembli, ser conscient de la diferència entre egoisme o coherència conductual es tradueix en benestar. És un fet que ningú vol ser tractat d´egoista i en moltes ocasions s’actua en detracció d’un mateix perquè es desconeix el significat de la paraula coherència. Es per això que t´ho vull explicar, perquè entenguis si ets egoista o coherent amb tu mateix.

Respecte al primer concepte, fa referència a tot i tenir de més per viure amb benestar, no es comparteix res amb ningú. En canvi, la coherència ens està dient que si no tenim per a nosaltres mateixos, és impossible compartir o en tot cas, és contraproduent perquè si no tenim benestar estem anant en contra de la nostra supervivència. És a dir, si no tenim, no podem donar però en canvi, quan en tenim de més, compartim sense cap problema perquè volem la supervivència del grup.

Explicat d´una altra manera, on mengen dos, en mengen tres però si en ve un altre, tots quatre passaran gana. Per la seva banda, l’egoisme només busca la supervivència de l’individu, no pensa en el grup. Ara, també s´ha de dir que la coherència és adquirida i l’egoisme és innat i un exemple clar el tenim en els infants menors de 6 anys. No volen compartir els seus joguets encara que en tinguin molts, són els progenitors qui els ensenyen a fer-ho. Els expliquen que és la millor manera de fer amics i viure en societat, compartint els recursos propis de cadascun.

Igualment, al mateix temps s’aprèn a ser solidari però amb consciencia, és a dir, amb la capacitat de decidir de forma voluntària i no per la pressió social o familiar. És aquesta mateixa pressió la causant de tants malestars, la responsable de la famosa frase: “Què diran de mi?”. Doncs sent coherents amb la nostra pròpia supervivència, l’opinió dels altres passa desapercebuda, la nostra ment està enfocada en els beneficis aconseguits per la decisió presa, però es més, amb el temps els altres ens veuen amb bons ulls perquè se´n adonen què quan en tenim de més, ho compartim la resta del grup.

