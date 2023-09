Efectes immediats de la Llei de Protecció dels Drets dels Animals a Espanya

Un home manipulant una serp gran (iStock)

Aquest divendres, dia 29 de setembre, entra en vigor a Espanya la nova Llei de protecció dels drets i benestar dels animals. Es tracta d’una llei que ha vist la llum embolicada en polèmica per com afectarà els animals exòtics que conviuen en les llars. Molta d’aquesta informació és errònia, per la qual cosa des de la Federació d’Associacions Unides per la Naturalesa i els Animals (FAUNA), han volgut aclarir quins seran els veritables efectes que tindrà la llei sobre els animals exòtics.

“Un animal exòtic és tot aquell diferent de gos, gat, fura o animals de proveïment. Entre ells s’inclouen espècies tan populars com els canaris, els peixos d’aquari, cobais o tortugues. La realitat és que la Llei deixa als animals exòtics en una posició molt complexa. Lluny de protegir-los, incorpora a la seva redacció una aspiració de les entitats animalistes coneguda com a llistat positiu. Serà el Govern espanyol qui decideixi quines espècies seran adequades per a ser mantingudes en captivitat en les llars, després de la decisió d’un comitè cientificotècnic”, apunta el portaveu de la FAUNA, Luis Olmedo.

Al Espanya, el Govern ha donat un termini de dos anys per a elaborar els llistats positius i redactar el reglament que els reguli. Un any més per a publicar un llistat de mamífers i 30 mesos per a la resta d’animals com a ocells, rèptils, amfibis, peixos o invertebrats. El que sí que cal tenir en compte és que la disposició transitòria segona obliga a intervenir de manera immediata algunes espècies, entre les quals ens trobem:

1. Artròpodes, peixos i amfibis: La mossegada o el verí del qual pugui suposar un risc greu per a la integritat física o la salut de persones i animals.

2. Tots els primats.

3. Mamífers silvestres que en estat adult superin els 5 kg.

4. Espècies incloses en una altra normativa sectorial en l’àmbit estatal o comunitari que impedeixi la seva tinença en captivitat.

5. Rèptils verinosos i totes les espècies de rèptils que en estat adult superin els dos quilograms de pes.

El cas més espinós i el que afecta la major part dels exòtics en les llars del punt cinquè: el dels rèptils que aconsegueixin més de 2 kg en estat adult. Nombroses espècies, com les iguanes i moltes serps, quedarien prohibides.





Per mascotalia.es