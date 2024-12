EEBE U19: Doble descens i petita millora de punts a Val Gardena

Salinas i Llort, a la dreta de la imatge. Foto: Origami Òscar Rius

Val Gardena (Itàlia) ha acollit aquest dilluns dos descensos FIS amb la presència dels joves Salvador Cornella, Carlos Salinas i Martí Llort, de segon any a l’EEBE U19. Bona posada en escena dels tres, amb alguna millora de punts i bones sensacions. El que havia de ser una jornada per a entrenar en competició entre un alt nivell de corredors de Copa d’Europa en descens ha acabat sent una bona jornada per a l’equip EEBE U19 desplaçat a Val Gardena. Avui hi ha hagut dos descensos.

Al primer, Salvador Cornella (73è) ha millorat lleugerament els seus punts, amb 78.51, quan tenia 78.59, mentre que al segon ha estat “una mica més tímid”, segons ha explicat l’entrenador Xavier Salarich, però amb tot ha fet 84.87 punts FIS, a prop de la seva marca, en la 76a plaça.

Per la seva part, al primer descens, Martí Llort (121è), es quedava a prop dels seus punts marcant 123.54 (en té 119.79), i al segon (113è) els millorava amb 110.22 punts FIS, mentre que Salinas es quedava lluny al primer descens (147è), mentre que al segon millorava (133è) en les seves prestacions.