Educar un fill amb altes capacitats intel·lectuals (superdotat)

Omar El Bachiri. Psicòleg

L’article podria resumir-se en potenciar la intel·ligència emocional del fill superdotat. Després, a banda d’això, els pares han de tractar-lo segons la seva edat cronològica i no biològica, perquè aquesta està desfasada. En el Fons, per molt intel·ligent que sigui, no deixa de ser un infant i, per tant, se l’ha d’obligar a interactuar amb nens de la seva mateixa edat, encara que no vulgui. És a dir, tot i tenir converses interessants amb els adults, la seva part cognitiva necessita estar en contacte amb gent de la seva edat cronològica i, bàsicament, és per a jugar.

D’aquesta manera, és com aprendrà a socialitzar i no sentir-se desplaçat i, en part, serà perquè els seus amics, veuran que no és un geni en tot i que moltes vegades, el superaran. Igualment, ell també agrairà ser superat en algunes matèries escolars, perquè pot tenir memòria fotogràfica o una ment prodigiosa i dominar la ciència però, per contra, no tenir aptituds per al dibuix, la música o l’esport. Aleshores, inevitablement, formarà part del grup d’alumnes no aptes en aquestes assignatures i sense voler, mantindrà relacions socials amb gent igual a ell, perquè voldrà aprovar-les. Però –com podem saber que algú té altes capacitats intel·lectuals?–. Doncs si obté un coeficient intel·lectual (QI) igual o superior al 130, podem començar a sospitar-ho.

Això no significa que sigui superdotat, sinó què està en la franja més probable atès que, el 65% de la població mundial està entre el 85 i el 115. Igualment, també s’ha d’entendre que si amb cinc anys ja domina les matemàtiques, la química o se sap de memòria totes les capitals del món, és lògic que s’avorreixi a classe, perquè la seva idea d’assistir-hi per a aprendre, si no ho fa, ho considerarà una pèrdua de temps. Aleshores, se li ha de fer entendre que a l’escola, no s’hi va només per a aprendre, sinó també per a socialitzar i, així, adquirir i potenciar la intel·ligència emocional i l’empatia, dos factors claus per a aconseguir els nostres propòsits.

