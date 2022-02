La Unesco defensa que “sense una educació de qualitat, inclusiva i equitativa per a tots i d’oportunitats d’aprenentatge al llarg de tota la vida, els països no aconseguiran assolir la igualtat de gènere, ni trencar el cicle de pobresa que deixa ressagats a milions de nens, joves i adults”.

L’educació que rebem i els ensenyaments que aprenem influeixen i influiran en les nostres vides. No em refereixo només als estudis. Els nens i nenes aprenen en molts llocs, no només a l’escola.

Si bé un no sempre és o serà com els seus pares. La gent que ens envolta és molt important. Si la gent que ens envolta sempre està estudiant, és fàcil que acabem fent el mateix. Si t’envoltes de persones que roben, creuràs que és l’habitual. Si en el teu entorn el normal és cridar i pegar, és possible que agafis aquests hàbits.

L’educació a l’escola només ens mostra alternatives i coneixements que ens poden ajudar a canviar i a millorar. El crucial és que sempre és un bon moment per a aprendre. El meravellós d’aprendre alguna cosa és que ningú pot arrabassar-nos-ho. Poden robar-nos o podem perdre moltes coses, però el coneixement, el fet de saber, ningú ens el pot llevar.

La famosa frase “Només sé que no sé res” alguns la interpreten com a reflexió: Com més aprens més t’adones que menys saps perquè ets conscient de tot el que et queda per aprendre.

