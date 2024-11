Educació presenta el Pla integral per al bon ús de la tecnologia als centres educatius

Presentació del Pla integral per al bon ús de la tecnologia als centres educatius amb Ladislau Baró i Xavier Campuzano (SFGA)

El ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, acompanyat del director del Departament d’Ensenyament Superior, Recerca i Innovació Tecnològica, Xavier Campuzano, ha presentat aquest dimarts el Pla integral per al bon ús de la tecnologia a l’educació. Aquest pla s’inclou dintre de les mesures dutes a terme pel Ministeri per tal de millorar els resultats acadèmics de l’alumnat, presentades el juny passat, i després de l’enquesta elaborada per Andorra Recerca i Innovació (AR+I) sobre l’ús de la tecnologia a les aules del sistema educatiu andorrà, que es presentarà pròximament.

“La tecnologia ha de ser un instrument per a afavorir l’educació integral que practiquem al sistema educatiu andorrà. Per això, hem elaborat aquest Pla, d’acord amb els resultats de l’enquesta de l’AR+I i donant compliment a l’encomana que ens va fer el Consell General”, ha assegurat Ladislau Baró.

Entrant al detall del Pla presentat, una de les accions més destacades és el canvi del model tecnològic a la segona ensenyança del sistema educatiu andorrà, passant de l’ús individual de la tauleta a les aules a l’ús dels portàtils. El Ministeri ha decidit aquest canvi per tal de millorar la competència digital de l’alumnat i adaptar l’ús de les tecnologies a les noves necessitats que sorgeixen a batxillerat i a la universitat. Els portàtils els proporcionarà el Ministeri i les famílies no hauran d’assumir la compra d’aquesta eina per a l’ús diari dels alumnes. Per això, el Ministeri ha fet una primera adquisició de Chromebooks per un valor de 100.000 euros.

Així, segons Ladislau Baró, s’evoluciona tecnològicament a les aules i s’eliminen elements que poden resultar distractors per als alumnes. Aquest canvi serà progressiu, és a dir, els alumnes que comencin primer de segona ensenyança el curs 2025-2026 no hauran de portar iPad, sinó que el centre proporcionarà un portàtil per alumne i aquest serà l’eina de treball a l’aula.

Per tal d’evitar els riscos per a la salut dels alumnes, el ministeri encarregat de l’educació i de la salut treballaran per a regular l’ús de la tecnologia en l’educació per tal d’establir recomanacions sobre els temps d’exposició a dispositius electrònics dins l’àmbit educatiu, tenint en compte ‘el lleure digital’ i les recomanacions dels organismes internacionals, com l’OMS, en la matèria. “Ho farem en col·laboració amb Andorra Telecom i la voluntat és no esgotar el temps màxim recomanat de l’ús de la pantalla per a infants en l’aula i compensar-lo amb l’ús que puguin fer a casa”, ha relatat el director del Departament d’Ensenyament Superior, Recerca i Innovació Tecnològica.

El Pla també inclou la integració de les competències digitals, explicitant-les als programes educatius i avaluar-les, i també el pensament computacional al currículum educatiu, per tal de fomentar l’alfabetització mediàtica i en Intel·ligència Artificial (IA). També es durà a terme una anàlisi de l’impacte de la IA en tots els processos educatius.

D’altra banda, es dissenyarà i s’implementarà un Pla digital per a cada centre educatiu (a efectes en formació i dotació de material), els quals es duran a terme en col·laboració amb la Universitat d’Andorra (UdA). El Ministeri també preveu renovar l’oferta de formació dels docents, a través del Centre de Formació al Llarg de la Vida (CFLV), i la creació d’espais físics i virtuals d’intercanvi d’experiències educatives.

Finalment, s’implementarà un pla de director de sistemes d’informació d’educació, en col·laboració amb l’Agència Nacional de Ciberseguretat i Andorra Digital, i es participarà activament en l’any Europeu de l’Educació per a la Ciutadania Digital del Consell d’Europa 2025.