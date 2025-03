Educació moderarà l’ús de les pantalles a l’aula i reduirà distraccions que dificulten l’aprenentatge

Una estudiant davant de l’ordinador portàtil a l’escola (SFGA)

Els resultats de l’enquesta sobre l’ús dels dispositius digitals a les aules, encomanada pel Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats a Andorra Recerca i Innovació (AR+I) que s’han presentat avui dijous, evidencien que un dels riscos a combatre és la distracció, sobretot amb l’alumnat de major edat. El canvi de dispositiu electrònic a l’aula que el Govern implantarà a partir del curs 2025-2026 (de l’iPad al Chromebook) permetrà una major supervisió dels aparells i la gestió dels recursos digitals que es poden consultar en cada moment.

Així ho ha explicat el director del Departament d’Ensenyament Superior, Recerca i Innovació Tecnològica, Xavier Campuzano, que ha anunciat que el Ministeri entregarà en les setmanes vinents 500 Chromebooks als professors per a familiaritzar-se amb l’eina i començar a implementar-la a l’aula amb el nou curs escolar. Aquesta adquisició ha suposat una inversió de 200.000 euros.

Per al director del Departament d’Ensenyament Superior, Recerca i Innovació Tecnològica, “cal educar els alumnes per a una societat digital” i ha afegit que l’escola no pot ignorar la realitat tecnològica actual, sinó que ha d’acompanyar infants i joves —un dels col·lectius més vulnerables en l’entorn digital— en l’ús responsable de la tecnologia, promovent-ne una utilització racional i conscienciant sobre els riscos que comporta un mal ús. Amb aquest objectiu, el Govern crearà el Centre de Benestar Digital, tal com va anunciar recentment, per a orientar els ciutadans de totes les edats en el procés de digitalització i en la incorporació de la tecnologia a la seva vida quotidiana, donant a conèixer els riscos i les oportunitats.

El coordinador de sociologia d’AR+I, Joan Micó, s’ha encarregat d’exposar els resultats de l’enquesta realitzada a un miler d’alumnes de primera i segona ensenyança i uns 250 docents del sistema educatiu andorrà. Micó ha evidenciat que un dels riscos a combatre és la distracció, sobretot amb l’alumnat de major edat. Segons s’extreu del treball, un 42,3% dels enquestats considera que es distreu amb continguts aliens a la tasca educativa.

Els infants enquestats de més edat, segons ha exposat Micó, reconeixen que fan massa ús de la tecnologia. D’acord amb l’estudi, un 60,1% dels menors opinen que utilitzen en excés els dispositius digitals, i aposten per reduir el nombre d’hores que es fan servir a classe, a més de demanar més control a les xarxes escolars per a evitar distraccions.

Pel que fa als docents, el 60,4% del professorat de primera ensenyança creu que l’ús de les tecnologies digitals a classe té més avantatges que inconvenients, una xifra que disminueix en el cas dels professionals de segona ensenyança segons conclou l’enquesta. Els professors opinen que cal moderar el nombre d’hores de classe amb suport digital, opinió alineada amb la postura del Ministeri, que vol iniciar una acció de racionalització de l’ús dels dispositius, supeditant-lo a una reflexió pedagògica per a determinar l’ús de les tecnologies.

Respecte a la formació, el col·lectiu docent es considera ben format en tecnologia, tot i que demana més formació en Intel·ligència Artificial (IA) aplicada a educació. En aquest sentit, el Ministeri està preparant una àmplia oferta de formacions d’autoconsum per a tot el personal docent.

Els resultats de l’enquesta sobre l’ús dels dispositius digitals a les aules permeten copsar la percepció de l’alumnat i dels docents pel que fa als dispositius electrònics, i proposar accions adequades a la realitat de les aules per a moderar l’ús de les pantalles amb la introducció d’altres recursos pedagògics. Xavier Campuzano ha indicat que l’enquesta és una de les accions del Pla integral per al bon ús de la tecnologia als centres educatius, presentat el novembre de 2024, i que s’inclou en les mesures empreses pel Ministeri d’Educació l’any passat per tal de millorar els resultats acadèmics de l’alumnat.