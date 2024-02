Educació intentarà garantir el servei de menjador de l’escola francesa de Sant Julià

Escola francesa de Sant Julià de Lòria (SFGA)

El Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats ha establert amb l’Associació de pares (APA) de l’escola francesa de Sant Julià de Lòria una línia de col·laboració per a trobar una solució provisional que permeti garantir que l’alumnat del centre no es quedi sense el servei de menjador en cap moment.

A més, el ministeri encarregat de l’educació també s’ha compromès a contribuir en la recerca d’una solució a mitjà i llarg termini que permeti establir un servei de menjador per a l’alumnat de l’escola francesa de Sant Julià. Una solució que podria passar per establir una col·laboració amb el servei de menjador que ofereix l’APA de l’escola andorrana de la mateixa parròquia.

Ho han acordat el ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, i el secretari d’Estat d’Educació i Universitats, Josep Anton Bardina, amb l’APA durant la reunió celebrada aquest dimarts al Ministeri. A la trobada s’han abordat les possibles solucions a aquesta problemàtica per tal de garantir que l’alumnat que gaudeix del servei de menjador de l’escola no es vegi afectat per la finalització del servei de menjador del centre aquest divendres.