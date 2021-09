Educació informa dels preus públics de l’abonament Abonandbus nacional per al curs acadèmic 2021-2022

El Govern ha aprovat aquest dimecres, a proposta de la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, la publicació dels preus públics per a l’adquisició de l’abonament Abonandbus nacional per al curs acadèmic 2021-2022. L’Abonandbus nacional que ofereix el Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior està inclòs en la contractació administrativa del transport públic interurbà nacional i es mantenen les mateixes condicions i tarifes que el curs anterior.

D’aquesta manera, s’ha establert un preu de 52,40 euros per a 400 viatges. Es poden beneficiar de l’abonament estudiants de formacions oficials d’ensenyament superior matriculats, com a mínim, de 18 crèdits per semestre en la modalitat presencial, en centres públics o privats situats a Andorra. La validesa del títol és des del 9 de setembre fins al 31 de juliol del 2021.