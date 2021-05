Educació i la Societat Andorrana de Ciències renoven el conveni de col·laboració

La ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, i la presidenta de la Societat Andorrana de Ciències (SAC), Àngels Mach, han rubricat una revisió i ampliació del conveni entre ambdues entitats en relació a la cooperació a l’hora de fomentar la recerca i el coneixement i impulsar accions per a la divulgació de la ciència entre la societat andorrana.

Així, el text estableix el marc regulador de col·laboració entre l’Executiu i la SAC pel que fa a coorganitzar, d’una banda, els Debats de recerca i, de l’altra, la Diada andorrana de la Universitat Catalana d’Estiu. En el nou conveni, vigent per a tres anys, s’estipula que en el cas dels Debats de recerca ambdues entitats són responsables de l’elaboració del programa i la difusió de l’activitat. Per la seva banda, la SAC es compromet a encarregar-se de la publicació dels Annals d’aquest esdeveniment.

Per l’altra banda, en el marc de la Diada andorrana de la Universitat Catalana d’Estiu, la SAC n’ha de promoure la participació i assistència a estudiants andorrans o residents, o estudiants del Lectorat de Praga. Aquesta jornada anual té com a objectiu reflexionar sobre temàtiques d’interès per a la societat andorrana a través de conferències i debats.

Finalment, el conveni determina que el Govern pot atorgar una dotació anual màxima a la Societat Andorrana de Ciències de 5.940 euros, distribuïda a parts iguals per a l’organització dels dos actes.