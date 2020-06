Educació fa un balanç positiu de la primera setmana de retorn a les escoles

La ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha fet balanç de la primera setmana de reobertura de les escoles. La titular de la cartera ha definit la tornada a les classes com un moment molt esperat per alumnes i professors i n’ha fet una lectura molt positiva: “ha valgut la pena l’esforç, ni que sigui només per un mes, per reprendre el benestar emocional dels infants”.

A més, ha recordat que els protocols definits permeten a petits grups d’alumnes assistir a l’escola com a nucli de convivència però mantenint controlats els contactes per si hi hagués algun cas positiu. A més, Vilarrubla ha explicat que un cop hagin passat dues setmanes de la reobertura “s’estudiarà amb el ministeri de Salut si es mantenen les mateixes mesures o es flexibilitzen”.

En paral·lel, la ministra ha anunciat una iniciativa voluntària proposada per un grup de docents. La intenció és oferir durant els matins de tot el mes de juliol classes de suport per als alumnes de primera ensenyança que durant el confinament hagin tingut més problemes per seguir les classes. Vilarrubla ha destacat la “vocació de servei i ajuda dels professors” i ha indicat que s’ha habilitat un formulari a www.infoeducacio.ad perquè tots els que vulguin participar-hi puguin apuntar-s’hi: “està obert a qualsevol docent del país, de qualsevol sistema, que estigui o no en actiu, i també a estudiants que recentment s’han titulat”.

En el formulari, actiu fins al 19 de juny, hauran d’indicar quina disponibilitat horària tenen i quina és la seva especialitat. També s’habilitarà el dia 14 un altre formulari, en aquest cas perquè les famílies interessades en el servei puguin inscriure-s’hi. El ministeri ajuda en la logística i cedirà centres.

Finalment, la ministra també ha destacat la voluntat d’enquestar a mestres i familiars sobre el servei ofert durant la pandèmia, per saber “què s’ha fet bé i en què es pot millorar” per si la situació s’hagués de tornar a repetir. A més, també ha avançat que s’estan preparant formacions específiques per a les famílies per al curs vinent, com ara sobre l’ús d’eines telemàtiques, en col·laboració amb els alumnes d’informàtica de la Universitat d’Andorra.

Acord entre Ramaders d’Andorra i El Rebost del padrí per oferir carn d’Andorra als alumnes

Ester Vilarrubla ha informat que l’AMPAEA (Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Andorrana), que ofereix servei de menjador escolar, ha decidit que fins a final de curs sigui una cuina externa, El Rebost del Padrí, la que s’encarregui de la preparació del menjar dels alumnes. En aquest sentit, la ministra ha destacat que aquesta empresa ha arribat a un acord amb Ramaders d’Andorra perquè la carn que s’ofereixi al menú sigui d’Andorra. La titular d’Educació i Ensenyament Superior ha explicat que “l’increment de preu que suposa oferir una carn de proximitat i qualitat com aquesta l’assumeix Ramaders d’Andorra, que aporta així el seu granet de sorra a la crisi”.