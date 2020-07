Educació crea grups de reflexió amb diferents actors després de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2

La ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, consultarà als diferents actors relacionats amb aquest sector sobre l’entorn educatiu després de la crisi provocada per la pandèmia de COVID-19 al Principat. La voluntat del ministeri, ha expressat la titular de la cartera, és “crear un espai de reflexió, no només del dia a dia a les escoles, sinó del concepte educatiu: veure què hem fet bé, què s’hauria de canviar i com ens podem aprofitar de la situació”.

Així, Vilarrubla va reunir-se ahir amb el SEP (Sindicat de l’Ensenyament Públic d’Andorra) i avui ho ha fet amb el Consell de les Escoles, el màxim òrgan de gestió de l’Escola Andorrana –amb qui es troba habitualment dos cops a l’any per analitzar i valorar el curs escolar–, que agrupa representants de pares, docents, alumnat, personal col·laborador i equips directius. La setmana vinent serà el torn de la Comissió Legislativa d’Educació del Consell General i, més endavant, es farà una trobada amb tots els exministres que han ocupat la cartera des de l’aprovació de la Constitució.

Per a la ministra, “aquestes reunions, des de diferents visions i responsabilitats, ens permetran recollir diverses reflexions; algunes d’elles les podrem implementar immediatament i tindran una repercussió directa en l’ensenyament, altres seran més conceptuals”.

Vilarrubla ha apuntat, per exemple, que una de les idees sorgides i que ara s’analitzarà és com s’haurien de fer les avaluacions si mai s’haguessin de tornar a fer classes no presencials. També ha recordat que s’ofereixen cursos gratuïts tant als docents com a les famílies que ho desitgin per aprofundir en els coneixements de les eines telemàtiques.

El ministeri prepara diferents escenaris per al setembre

La ministra Ester Vilarrubla ha destacat que, tot i que la voluntat és que els joves i infants puguin retornar a les aules de la manera habitual, les escoles “estiguin preparades per tots els escenaris possibles”. Per aquest motiu, se’ls ha demanat que llistin les necessitats que tindrien si s’haguessin de reduir els grups classe.

Vilarrubla ha confirmat que “aquests documents ja estan en mans del ministeri i ara analitzarem com podríem fer front a les demandes d’una manera àgil si arriba el moment”. En cas de necessitar més aules, es podria recórrer si fos necessari a espais comunals o privats.