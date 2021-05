Educació aprova la creació del bàtxelor en pilotatge d’aviació comercial i en gestió de companyies aèries

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta de la titular d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, el decret de creació del títol estatal de bàtxelor en pilotatge d’aviació comercial i en gestió de companyies aèries. La creació d’aquests estudis s’ha fet a proposta de la Universitat d’Andorra, i es preveu que s’imparteixin en col·laboració amb l’Andorra Aviation Academy com a centre adscrit.

Aquest bàtxelor ha de formar professionals en aquests àmbits i, alhora, ha de preparar als estudiants per presentar-se a les proves externes d’aviació organitzades pels centres europeus acreditats per l’Agència Europea de Seguretat Aèria (EASA) –Private Pilot Licence, Airline Transport Pilot Licence, Commercial Pilot Licence with Multi-Engine, Instrument Rating and Multi Crew Cooperation– o presentar-se a tècnic certificat per EASA en diferents àrees.

El títol de bàtxelor té una càrrega de treball de 180 crèdits europeus distribuïts en sis semestres amb una càrrega de 30 crèdits europeus cadascun entre obligatoris, optatius i de lliure elecció. El següent pas per tal que aquests estudis esdevinguin una realitat és que es presenti un pla d’estudis, que haurà de ser acreditat favorablement per l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior (AQUA) i després aprovat pel Govern.

Tal com estipula la Llei de l’ensenyament superior, el Govern estableix les titulacions, de qualsevol nivell, que tenen caràcter estatal i que s’estructuren sobre la base dels cicles establerts en el marc de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES), i queden referenciades en el Marc andorrà de titulacions de l’ensenyament superior d’Andorra (MATES). El primer cicle condueix al grau de bàtxelor, el segon al de màster, i el tercer al de doctor.