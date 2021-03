Educació aprova els ajuts a les matrícules universitàries de tercer cicle

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta de la titular de la cartera d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, l’obertura de la convocatòria dels ajuts per al pagament de les matrícules universitàries dels estudis de tercer cicle de l’any 2021. Les sol·licituds per accedir-hi poden presentar-se a partir del 24 de març i fins al 18 de juny.

Enguany, ha exposat Vilarrubla, s’implementa íntegrament un nou model de convocatòria que s’adreça únicament a estudiants que es presenten per primera vegada als ajuts –la renovació de l’ajut es fa d’ofici sempre que els beneficiaris justifiquin que poden continuar en el programa de doctorat–.

Així, es preveuen atorgar dos ajuts, el finançament i la durada dels quals serà, com a màxim, de tres anys consecutius i amb una dotació màxima de 45.000 € cadascun. La dotació i la durada dels ajuts es determinen en funció del curs de doctorat que faci la persona beneficiària: si el primer curs de doctorat coincideix amb el curs 2021-2022, la durada i la dotació de l’ajut és de tres anys consecutius. Si el segon curs de doctorat coincideix amb el curs 2021-2022, la durada i la dotació de l’ajut és de dos anys consecutius.

La ministra ha destacat que la crisi provocada per la pandèmia de SARS-CoV-2 “ha posat de manifest, encara més, la importància i la rellevància de la recerca i la innovació com a motors essencials per solucionar els reptes actuals i futurs”, alhora que “es promociona l’excel·lència i la visibilitat de la recerca”.