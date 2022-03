Educació aprova els ajuts a les matrícules universitàries de tercer cicle

El Consell de Ministres ha aprovat l’obertura de la convocatòria d’ajuts per al pagament de les matrícules d’estudiants de tercer cicle. El termini de presentació de les sol·licituds és a partir del 30 de març i es tanca el dia 17 de juny del 2022.

En aquest cas, la convocatòria preveu l’atorgament de dos ajuts per a aquest any 2022 destinats a persones que estiguin en la fase inicial dels estudis de doctorat, que no hagin estat beneficiàries dels ajuts de tercer cicle del Govern, i que el curs 2022-2023 facin el primer o el segon curs de doctorat.

La dotació global de la convocatòria és de 90.000 euros; es preveu atorgar dos ajuts, per un global màxim de 45.000 € cadascun, per a tres anys: 15.000 € per any.

Per a més informació cal contactar amb el Ministeri d’Educació i d’Ensenyament Superior, a l’Àrea de Recerca, tel. 743 300.