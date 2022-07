Educació aprova el Decret d’ordenament del nivell inicial de formació i de batxillerat professional

Llum verd al Decret que permet regular el nivell de formació professional inicial i de batxillerat professional del sistema educatiu del país. El Decret estableix l’estructura organitzativa, el pla d’estudi i el marc curricular específic a la formació professional i regula les condicions per a la planificació del procés d’ensenyament i aprenentatge tant per a la formació professional inicial com per al batxillerat professional.

Així mateix, es descriu el model d’avaluació propi a aquest nivell educatiu i es defineixen les condicions per a l’obtenció del diploma professional inicial i del batxillerat professional.

La Llei 21/2021 crea, en el marc de l’ensenyament postobligatori, el nivell educatiu de la formació professional inicial i alhora revisa alguns plantejaments del batxillerat professional que passa a tenir una estructura d’un cicle de dos cursos.

Al llarg dels anys i en el marc del Pla Estratègic de Renovació i Millora del Sistema Educatiu Andorrà, el model pedagògic del sistema educatiu andorrà ha anat evolucionant i ha implicat una revisió de l’estructura organitzativa i curricular, del procés d’ensenyament i aprenentatge així com del model d’avaluació dels diferents nivells educatius.

La formació professional també ha revisat en profunditat els seus plantejaments sense mai perdre de vista els principis generals propis del sistema educatiu així com la seva finalitat en el sí del sistema educatiu.

Licitació de material informàtic

Aquest mateix dimecres, el Consell de Ministres també ha aprovat la licitació per a la dotació de portàtils per a equipar diverses escoles del país. Cada any l’Àrea de Desenvolupament Tecnològic Educatiu analitza l’estat del parc informàtic i multimèdia de totes les escoles del país i fa una dotació de material de suport TICE a l’ensenyament.

Un cop analitzada la situació dels diferents centres escolars respecte a diversos tipus de material informàtic i multimèdia es fa necessària la compra de material de dotació, tant per a substituir-ne l’obsolet, com per a millorar l’aplicació de les TAC als centres escolars, com per a dotar aules de nova creació. Així, el concurs públic, nacional, de modalitat ordinària i procediment obert, té per objectiu l’adquisició de material informàtic, en concret portàtils.

El plec de bases podrà descarregar-se de manera gratuïta a les pàgines web www.tramits.ad o www.e-tramits.ad (enllaç Edictes i plecs de bases), i als que prefereixin recollir-lo a l’Àrea de Desenvolupament Tecnològic Educatiu, se’ls entregarà en una clau de memòria o bé en paper, segons els preus públics vigents. Els interessats tenen temps fins el 26 d’agost per presentar-se.