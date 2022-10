Edificis i habitatges ben aïllats

Els edificis, pisos i habitatges ben aïllats poden reduir el seu consum energètic prop d’un 50 per cent. En el cas de Catalunya, segons l’Institut Català d’Energia, l’ICAEN, el 60% d’edificis que hi ha al país són construïts abans de 1980 i no tenen cap mena de mesura per a aïllar-los. L’ús assenyat de l’energia és bo pel Planeta i bo, diria que boníssim, per a la nostra butxaca.

La majoria dels que llegiu aquest article i pagueu rebut energètic al vostre comerç, edifici, oficina, pis o habitatge unifamiliar sabeu perfectament quant val calefactar a l’hivern o refrigerar a l’estiu. Gas, gasoil, electricitat, pellet, llenya etc. Sumen imports notables cada mes. Probablement, pensareu, si em comprés ara un habitatge, un comerç o un edifici seria fàcil aïllar-lo, però com que ja en tinc un, no pot ser fàcil ni barat. Doncs aneu errats.

Actualment, hi ha mètodes molt estesos d’aïllament natural, sostenible, fàcil d’aplicar, molt eficaç i força econòmic. Es tracta de la projecció de suro, cel·lulosa o d’altres mètodes en envans, parets principals, etc. Alguns d’aquests materials, a més a més, impermeabilitzen. Si no podem projectar-ho a la cara vista de la paret perquè, per exemple, hi estem habitant, es fa un petit forat i s’injecten alguns d’aquests materials a les càmeres d’aire de l’edifici o segons quines parets.

El cost d’un aïllament integral d’un pis de 100 m2 injectant, per exemple, cel·lulosa serà d’uns 1.000 euros més iva (10% si és per rehabilitació) aproximadament. No cal que us digui que amb l’estalvi generat, aquesta inversió s’amortitza en un període molt i molt breu i contribuïm a la sostenibilitat i a la lluita contra el Canvi Climàtic.

Posem, però, per cas, que no us voleu quedar en una solució parcial al vostre pis, per exemple, d’una Comunitat. Anem doncs més enllà. Si el vostre edifici no és nou o a la vostra casa unifamiliar tampoc podeu optar a ajuts per a la rehabilitació dels anomenats envolvents, és a dir, façanes i també celoberts, patis interiors, etc, la rehabilitació, en el cas que aconsegueixi fer augmentar en dues lletres el rànquing d’eficiència energètica de l’edifici, a banda d’aïllament a façanes i patis, millora d’eficiència en enllumenat o també instal·lació d’energies renovables, podem arribar a ajuts que se situen en el 60% del cost econòmic de les obres. L’ICAEN, fins al juliol té aquests ajuts oberts.

Actualment, als habitatges s’apliquen dues maneres d’aïllaments, l’anomenat SATE, unes planxes de materials diversos, alguns de naturals com el suro o mineral com la llana de roca i altres del tot sintètics. També podem aïllar amb l’anomenada façana ventilada. A banda d’un aïllament sobre la “pell” de l’edifici l’aplacarem amb unes lloses o planxes. Entre la “pell” i aquestes planxes o lloses circularà l’aire que farà una mena de càmera.

Sempre, sempre, sempre, aïllar és una solució que ens farà baixar espectacularment, aquesta és la paraula, els consums energètics de la llar o conjunt d’habitatges. Si, a més a més, l’energia consumida és d’origen renovable com la llenya, pellet o l’electricitat (comprada 100% verda) la jugada és perfecta per a lluitar contra l’Escalfament Global o Canvi Climàtic.

Informeu-vos, els ajuts són variables en funció de l’administració i també són importants en territoris com les Illes, el País Valencià, Catalunya i Andorra.