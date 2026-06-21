Edgar Montellà porta l’espectacle del seu Yacar a l’Eurocrew Driftshow Andorra

El pilot encampadà, Edgar Montellà, ha estat un dels protagonistes de l’Eurocrew Driftshow Andorra, l’esdeveniment automobilístic que aquest cap de setmana ha convertit el Circuit d’Andorra – Pas de la Casa en l’epicentre del motor als Pirineus. Montellà ha participat en aquesta gran festa del motorsport al volant del seu nou Yacar, un prototip de competició amb el qual competeix habitualment en curses de muntanya.
La seva presència ha despertat una gran expectació entre els aficionats, que han pogut veure de prop un dels pilots més destacats del país en un format diferent del que acostuma a disputar durant la temporada. L’Eurocrew Driftshow Andorra ha reunit desenes de pilots nacionals i internacionals en un cap de setmana marcat per les exhibicions de drift, les demostracions de conducció, els vehicles d’alt rendiment i les activitats obertes al públic i on s’han exhaurit les entrades.
L’escenari de la cita ha estat el Circuit d’Andorra, ubicat a 2.400 metres d’altitud al port d’Envalira i considerat el circuit permanent més alt del món. Les característiques úniques del traçat i el seu entorn han convertit novament el recinte en un punt de trobada per als aficionats al motor.
La participació de Montellà reforça la presència andorrana en esdeveniments de primer nivell i consolida el seu paper com un dels principals ambaixadors del motorsport del país.
“Al matí hem rodat amb entrenaments i amb batalles amb pilots del World Rally Car. Molt divertit. Hem canviat rodes, no ens ha agradat. Hem tornat a canviar. A la tarda hem anat ja a batalles i hem competit amb diferents resultats. En una de les rondes ens han aparellat amb el Marc Batlle, campió d’Europa i amb una llarga trajectòria en car cross, amb el qui hem arribat al darrer revolt ben igualtats i tot i que s’ha imposat en els darrers metres, estic molt satisfet per haver-li pogut plantar cara. L’Eurocrew Spain Andorra m’ha servit molt per a fer mans i agafar confiança en el cotxe”.
Amb aquesta participació, el pilot andorrà continua apropant l’automobilisme al gran públic i contribuint a la projecció d’Andorra com a destinació de referència per a la celebració d’esdeveniments vinculats al món del motor.