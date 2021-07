Edgar Montellà, molt a prop del triomf absolut a Alp

La Pujada Alp 2500 era esperada per ser l’única del Campionat de Catalunya de Muntanya en què els turismes més potents tenen opció de vèncer als CM. El duel es va produir i no va decebre a ningú, la incertesa de qui seria el vencedor Gaig i Montellà, es va mantenir fins a finalitzar l’última de les pujades de carrera.

La possibilitat que vencés un turisme en les últimes temporades es va fer realitat i Jordi Gaig va pujar a l’esglaó més alt del podi, escortat per Edgar Montellà i Toni Arrufat pilotant els seus respectius CM-Silver Car.

Les altes temperatures van seguir presents en la prova de Cerdanya Racing .

Les previsions climatològiques també van encertar, en referència a la calor que passarien els presents en la localitat d’Alp durant el passat cap de setmana, temperatures que van superar de llarg els 30°, amb un sol que va lluir amb força durant els dos dies.

Els pilots consideraven, la majoria, que els millors cronos s’haurien de fer durant la primera pujada de carrera amb l’asfalt menys calent, després la realitat va ser ben diferent en alguns casos. Quant als aficionats, buscar una zona amb ombra va ser l’objectiu. Els que es van situar en la part alta de la pujada van tenir un ambient més agradable a causa de l’aire que va fer durant tot el dia.

Gaig i Montellà un duel esperat que no va decebre a ningú.

La lluita es va iniciar en les mànegues d’entrenaments oficials. En la primera de les pujades va ser el pilot de l’ACA Esport que va parar el crono en 3′ 12″028, no obstant això el que a priori era el seu gran rival, Jordi Gaig, es va situar en la segona, una cosa inhabitual en altres pujades, a només 1″ 523. Joan Salvans era el tercer en discòrdia a 2″.

En la segona pujada es van mantenir les posicions i pràcticament les diferències entre els dos primers, mentre que en la tercera plaça, encara que lleugerament distanciat (2″ 627) se situava Ramon Plaus amb CM-Silver Car, amb intenció d’unir-se a la “festa”.

Va arribar el moment de la veritat, primera pujada de carrera, i el pilot català resident a Andorra (Jordi Gaig) va prendre el comandament, encara que per només 3 i 5 dècimes respecte a Montellà i Toni Arrufat que finalment va ser el tercer en discòrdia.

Era evident que tot estava per a decidir i que en la segona pujada vàlida per a la carrera, malgrat la calor, els cronos continuarien baixant. Així va ser, els dos protagonistes principals van rebaixar gairebé 1″, però l’avantatge va continuar sent per a Jordi Gaig respecte a un cada dia més entonat Edgar Montellà.

Presència nombrosa de pilots de l’ ACA Esport a Alp. Esment especial per a Antonio Vazquez .

Als habituals aquesta temporada en el certamen català de muntanya, com per exemple el també pilot del Programa de Formació de l’ACA, Marc Solsona, tambè es van inscriure a la prova de Cerdanya Racing: Felipe Brandao, Manel Guiral, Eduard Andueza i esment especial mereix Antonio Vazquez.

Vazquez va ser protagonista de l’època daurada de la Muntanya a Andorra, sempre al volant d’un fórmula. Va penjar el casc en el 1988 i des de llavors no havia participat en cap competició.

Aquesta temporada es va decidir a tornar, al costat d’altres grans veterans de l’especialitat que, segons ens va comentar aniran venint a córrer a mesura que tingui les seves mecàniques a punt.

Per al seu retorn a les pujades de muntanya, Vazquez va comprar un fórmula, no podia ser una altra mecànica, de l’any 1993 amb el qual va debutar, amb èxit, en la Pujada Alp 2500.

Opinions dels protagonistes.

Edgar Montellà, el pilot que compta amb l’ajuda de programa de Formació del ACA, va mostrar a Alp que segueix la seva progressió després de superar moments de dubtes a l’inici de temporada.

A Alp li va posar les coses molt complicades a Giag i el seu potent Porsche GT3, el triomf absolut va quedar a prop: No ha pogut ser, però estem molt satisfets de com han anat les coses a Alp. Continuem baixant els cronos de temporades anteriors i a més, en aquesta ocasió, hem guanyat entre els CM, un bon resultat penant en el campionat. Quant al triomf absolut crec que vèncer a Gaig i el seu Porsche en aquesta pujada no és fàcil, de tota manera hem estat a prop, però després de la primera de carrera que, al meu entendre, és on s’havia de fer el millor temps he vist que no seria possible.

A més afegia: Malgrat tot ho hem continuat intentant i de manera increïble hem rebaixat el crono de la primera pujada, però no ha estat suficient. Ara a preparar Chantada del certamen espanyol de l’especialitat.

Ramón Plaus va seguir entre els més ràpids, però en aquesta ocasió una mica més lluny de l’habitual, Ramonet ens explicava d’aquesta manera el perquè: L’explicació és molt senzilla, no posar rodes noves ens ha costat algun segon que al final ha estat decisiu. Era conscient del que feia, però he preferit reservar l’estrena de les rodes per a la pròxima carrera a Ullastrell. La Silver Car ha funcionat de manera impecable, la prova és que en les pujades d’entrenaments les hem fet amb rodes molt usades i les de carrera amb rodes menys usades i la diferència en el crono ha estat de 5“.

Per la seva part Marc Solsona, es va mostrar conforme amb els cronos marcats en una pujada de característiques molt diferents de les que havia disputat en aquest inici de temporada: Sens dubte, és una pujada molt ràpida en la qual has d’anar agafant confiança per a llançar-te a fons. Hem anat millorant els cronos i d’això es tracta aquesta temporada, d’aprendre i anar-se adaptant- a una mecànica que fa poques setmanes era desconeguda per a mi.

Els Speed Car de Felipe Brandao i Manel Guiral van tenir sort ben diferent en el seu retorn a la competició. Brandao no va poder completar cap de les dues pujades de carrera, aquestes eren les seves paraules: He tingut problemes elèctrics en totes dues pujades i el cotxe s’ha parat. Mentre que per a Guiral es mostrava content amb la seva actuació, això ens deia en acabar: Si sí tot ha anat bé, intentaré fer alguna pujada més aquesta temporada. A veure si podem sortir a Gironella.

El retorn d’Antonio Vazquez va ser una excel·lent notícia a Alp. El veterà pilot andorrà va poder completar totes les pujades que li tocaven disputar encara que amb algun problema en la seva mecànica, al parc tancat final ens comentava: Aquest fórmula té 20 anys, hem de treballar una mica sobre la seva mecànica. De totes maneres vull que m’incloguin en la categoria d’històrics. Amb tot ho he passat bé.

Entre els Turismes, des que Gerard de la Casa es va lesionar, cap pilot de l’ACA Esport havia competit en el català de Montaña. A Alp va sortir Eduard Andueza, encara que inicialment no ho tenia previst: És una pujada d’unes característiques que no s’adapten gens ni mica al AX, però al final vaig decidir sortir, ja que teníem il·lusions compartides dipositades en aquesta pujada amb l’amic que m’ajuda a preparar el cotxe. Al final fins i tot he fet tercer de la meva categoria, és a dir que molt content.

Jordi Gaig, resident des de fer alguns mesos a Andorra, també competeix habitualment en la categoria de Turismes. Amb tot, per a ell, Alp és diferent: Sens dubte, és una pujada en la qual tenim opció de lluitar de tu a tu amb els CM. Des de l’inici de temporada en la qual hem competit en pujades a on mantenir el Porsche en l’asfalt era complicat, pensava que la meva oportunitat de guanyar l’escratx seria Alp. Així ha estat. No ha estat fàcil, en les primeres pujades hem tingut algun problema amb una roda, per sort hem trobat el problema i arreglar-lo abans d’iniciar les pujades decisives.

Una vegada disputada la Pujada Alp 2500, l’activitat en el Campionat de Catalunya de Muntanya queda en estand-by fins al primer cap de setmana d’octubre. Llavors es disputés la Pujada a Ullastrell Malgrat tot, la majoria de pilots que van estar a la Cerdanya, tindran l’oportunitat de seguir en actiu a la fi d’aquest mes de juliol. Els dies 31 juliol i 1 agost es disputa la Course de Côte de Font Romeu. En el mateix cap de setmana es disputarà la prova gallega del Campionat d’Espanya de l’especialitat, serà la 47a Pujada a Chantada.