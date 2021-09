Edgar Montellà guanya la categoria III a la Pujada a la Santa, a Múrcia

El Campionat d’Espanya de Muntanya (CEM) 2021 s’ha instal·lat de manera definitiva en la zona del llevant espanyol. En aquesta ocasió ha estat la regió murciana, en concret la localitat de Totana, la que ha acollit als equips habituals de l’esmentada competició. La Pujada a la Santa es va disputar en el paratge natural de Sierra Espuña, amb final en l’ermita de Santa Eulalia, organitzada pels membres de l’Automòbil Club de Totana.

Els pilots que gaudeixen del suport del Programa de Joves Pilots de l’Automòbil Club d’Andorra (ACA), Raul Ferré (Silver Car CS-Cat II) i Edgar Montellà (Silver Car S3-Cat III), van competir a la sisena cursa del CEM, amb l’ànim de seguir en la lluita per les posicions de podi d’un campionat en el qual són protagonistes des de l’inici. A Totana, les seves prestacions van tornar a estar a un nivell molt alt. Raul Ferré va completar el meeting en una meritòria segona posició de la seva categoria, mentre que Edgar Montellà va aconseguir el seu segon triomf de la temporada en la categoria III, un triomf que l’acosta una mica més al títol final.

Raul Ferré (Silver Car CS – Cat II), en la seva primera presència a la Santa, va tornar a demostrar que el triomf en una categoria dominada fins al moment per l’experimentat pilot asturià Javi Villa, cada dia està més a prop.

En la primera pujada de carrera (dissabte) va aconseguir el millor crono de tots els participants, parant el crono en 1’34”047 a una impressionant mitjana de 146,04 km/hora. Tot semblava indicar que a Totana, Raul aconseguiria pujar a l’esglaó més alt del podi, però la sort li va donar l’esquena la jornada següent, una virolla en la segona pujada i la necessitat d’assegurar la posició en la tercera i decisiva, el van allunyar del triomf.

Per la seva part, Edgar Montellà (Silver Car S3 – Cat III), va aconseguir el seu segon triomf de la temporada en el seu duel particular amb Mario Asenjo (Silver Car) i amb Benito Pérez, el tercer en discòrdia atent a aprofitar la seva oportunitat.

La jornada de dissabte va acabar amb Asenjo i Montellà separats per 55 mil·lèsimes. L’inici de la jornada del diumenge va ser favorable al pilot càntabre que, va superar al de l’ACA Esport en més de 2”. Per a Montellà res estava perdut, l’espectacular registre de la primera pujada li donava encara opcions de superar al seu rival, Així va ser, va arriscar molt, va aconseguir un crono de 1’42”199, el millor d’un CM a La Santa, a més d’aconseguir una velocitat màxima de més de 200 km/hora, i la recompensa va ser el segon triomf del 2021 en el CEM.

La meteorologia va ajudar al bon desenllaç de la prova. Com va succeir fa tres setmanes en la primera visita del CEM al Llevant espanyol, la meteorologia ha respectat als visitants que han pogut fer el seu treball sense més ensurts que els propis de la competició. No hi ha dubte que l’absència de pluja en les proves de muntanya sempre és una alleujament per als pilots i equips en general.

Categoria II

Raul Ferré (Silver Car CS – Cat II). El triomf s’escapa en el debut en la Santa. L’inici esperançador en la Santa per al pilot de l’ACA Esport, no va tenir continuïtat en la recta final de la prova, així ho explicava: “En la primera pujada vàlida per a la carrera amb un crono de 1’33”672, vam aconseguir situar-nos al capdavant de la classificació de la prova. Crec que era la primera vegada que acabàvem la primera jornada amb competició amb avantatge i per tant les expectatives eran molt bones”.

La línia de la jornada anterior no va tenir continuïtat el diumenge: “És cert que una virolla en la segona pujada de carrera va condicionar la part final del meeting. En la tercera vam decidir sortir a assegurar la segona posició i per tant havíem de travessar la línia d’arribada. Així doncs, en aquesta ocasió l’opció de prendre algun risc millor oblidar-la”.

Raul concloïa: “Estem contents de com s’ha desenvolupat el cap de setmana encara que també és veritat que aquesta vegada crec que hem tingut opcions clares de guanyar. Continuarem treballant per a aconseguir aquest objectiu. Ser segon no és un mal resultat, però no ens podem conformar. Estic convençut que podem aconseguir-ho”.

Categoria III

Edgar Montellà (Silver Car S3 – Cat III). Un final d’infart. Després del triomf de Chantada era molt necessari pujar una altra vegada a dalt de tot del podi per a continuar somiant en el títol de campió, en una categoria que està sent molt emocionant. Només cal dir que en les sis proves disputades hi ha hagut quatre guanyadors diferents. Mario Asenjo (1), Edgar Montellà (2), Benito Pérez (2), Garikoitz Flores (1).

Aquest és el comentari que feia sobre aquest tema el pilot de l’ACA Esport: “No hi ha dubte que enguany les pujades estan sent molt disputades, les diferències són mínimes i qualsevol distracció et fa perdre posicions i en conseqüència punts que al final segur faran falta. Quedan dues pujades per disputar i es descompten els dos pitjors resultats de la temporada, sens dubte en aquesta recta final, les calculadores tindran treball extra”.

A Totana tot ha estat positiu: “No ha estat fàcil, però la veritat és que ens l’hem jugat, sobretot en la tercera pujada i tot ha sortit bé. Ha estat brutal el ritme del Silver Car, superar els 200 km/hora a La Santa. Algun ensurt hem tingut, però aquesta vegada l’hem superat amb solvència. El triomf era molt important per a no desenganxar-se dels quals fins ara ens superaven en la classificació el campionat. Si no he calculat malament, els tres primers (Mario Asenjo, Benito Pérez i jo mateix) estem separats per només 2 punts”.

Durant el mes d’octubre es decidirà el CEM 2021. Per a competir el cap de setmana del 16 i 17 d’octubre, els equips hauran de creuar el Mediterrani per a disputar la Pujada de l’Illa d’Eivissa (Pujada Sa Cala), competició organitzada per l’Automòbil Club d’Eivissa i Formentera i amb la localitat de Sant Joan (Eivissa) com a nucli central de la pujada.