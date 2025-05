Edgar Montellà finalitza el cap de setmana com a líder en les categories 3 i 11

Edgar Montellà al volant del seu vehicle (@photosportmedia)

La segona prova del “Campeonato de España de Montaña – CEM Autohebdo Sport”, la “53a Subida Internacional al Fito”, a Astúries, es presentava com tot un repte per a Edgar Montellà ja que hi participaven pilots que no havien estat a la primera cursa del campionat. La competició també ha estat puntuable per al campionat d’Europa a més de per a l’espanyol, així com pel regional asturià, per això l’augment de pilots.

“Dissabte, després dels primers entrenaments i veient els nous rivals, no tenia clar poder fer podi en categoria 3 ni guanyar en categoria 11. Un treball de l’equip no de 10 sinó del següent”, manifestava ahir l’encampadà en finalitzar el cap de setmana de competició on en la jornada de diumenge tot va anar amb retard pel públic posicionat en llocs perillosos i accidents de competidors.

“Aquests resultats ens permeten estar líders del campionat en categoria 3 i en categoria 11, ja que el que va puntuar a Peñas Blancas va tenir un accident i no va poder sumar punts. Això ens dona moltes forces per a les properes competicions”, deia Montellà.

Per a Montellà, aquest era el seu quart cop a Fito. La darrera vegada que hi havia competit va ser en el 2022. La carretera on s’ha disputat la Subida al Fito sortia d’una altitud de 50m per a arribar als 370m en 5.350m cronometrats.

Propera cita, a casa: Pujada a Arinsal, puntuable per al Campionat d’Andorra i per al “Campeonato de España de Montaña”