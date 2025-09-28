Edgar Montellà, campió d’Espanya de classe 11

Darrera prova del “Campeonato Español de Montaña – Autohebdo Sport” a Onil, Alacant, on el pilot del Principat, Edgar Montellà, arribava amb un avantatge de tres punts en la categoria 3 sobre el català Jordi Vilardell. Montellà afrontava el cap de setmana després dels problemes mecànics patits en el seu Speed Car GT-R a la Pujada Beixalís del dissabte, 20 de setembre. La competició d’Onil es dividia en dues jornades, dissabte, amb inspecció, entrenaments i una pujada puntuable per a cursa per a seguir diumenge amb el mateix programa, però amb dues opcions de puntuar.
Dissabte es va complicar quan el pilot encampadà va tornar a notar en el seu vehicle els mateixos problemes que la setmana anterior, després d’haver fet una primera pujada al recorregut de 4.725m, un desnivell de 255m, un pendent mitjà del 6% amb un màxim del 8’22% i on tot semblava estar bé, cosa que va fer prendre decisions ràpides i dràstiques a Edgar Montellà, demanar una autorització a l’organització per a poder tornar des d’Alacant a Barcelona, a la seu dels seus mecànics, posar un motor del tot nou i tornar a Alacant per a poder competir aquest diumenge.
“Estic mentalment derruït. Hem fet tot l’esforç possible després dels problemes d’ahir. La primera pujada d’avui diumenge ha anat bé. Els temps eren més lents, però era normal perquè els altres pilots havien competit i entrenat ahir. Ells tenien més ritme. Podíem fer tercers, sols ens calia arribar a dalt, però he entrat abans d’hora en un revolt , quan he volgut rectificar m’ha marxat el cul i he acabat picant contra la tanca amb el resultat de perdre una roda i mig cotxe destrossat”, afirmava el pilot de l’Automòbil Club d’Andorra.
El pilot andorrà no ha patit, en aparença, cap dany físic.
Montellà no suma punts a Onil, però igualment ha aconseguit l’objectiu número u de la temporada: ser campió d’Espanya de la classe 11 i sots campió de la categoria 3 en el seu retorn al nacional espanyol.
Darrera prova de la temporada, a casa: Pujada La Peguera (CAAM), el 18 d’octubre.